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TDP: “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekin”

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TDP: “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekin”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “AKSA’ya özel" hazırlandığı eleştirisinde bulunduğu Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çekilmesini istedi.
Mine Atlı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-sen) Meclis önünde devam eden eylemine işaret ederek, “Bu mücadelenin El-Sen özelinde bir mücadele değil, Kıbrıslı Türklerin kamu kurumlarına sahip çıkma mücadelesi olduğunu” belirtti.
Atlı, “Bu mücadeleye parti veya siyasi görüş gözetilmeden destek verilmesi gerekiyor. Çünkü Kıbrıslı Türklerin gücünün simgesi olan kamu kurumlarının birer birer yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi; her kesimden yurttaşın ekonomik ve özgür irade açısından canını yakacak ve çocuklarının göç etmesine neden olacak büyük sonuçlar doğuracaktır” dedi.
- “Eğer bu tasarı bugün bu Meclis’ten geçerse; muhalefetin oturup Meclis’teki konumunu ve etkisini gözden geçirmesi gerekir”
Meclis Genel Kurulu’nun şu an devam etiğini ve parmak sayısı olarak çoğunluğu elinde bulunduran hükümetin yasa tasarısını Meclis’ten geçirme ihtimali olduğunu belirten Atlı, muhalefetin bu durumda “ciddi bir öz eleştiri” yapması gerekeceğini de ifade etti.
Atlı, “Eğer bu tasarı bugün bu Meclis’ten geçerse; muhalefetin oturup Meclis’teki konumunu ve etkisini gözden geçirmesi gerekir. Böyle bir sonuçla; muhalefetin Meclis’teki etkinliğini tamamen kaybettiği ortaya çıkmış olacaktır” dedi. Atlı, “Hükümete karşı herhangi bir baskı ya da engel oluşturulamıyorsa, muhalefetin Meclis içindeki varlığının anlamının da sorgulanması gerektiğini” söyledi.
Mine Atlı ayrıca, açıklamasında, “ülkenin koca bir AKP seçim ofisine çevrildiğini” de iddia etti.
 

Etiketler; #TDP #Kamu İhale #el-sen
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