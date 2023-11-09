Tatar’dan Pakistan’a işbirliği teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Kakar ile bir araya geldi. Pakistan’ın, KKTC’de 10 bin vatandaşının yaşadığına işaret eden Tatar, Pakistan’la iş birliğinin artmasını istedi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirve Toplantısı bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek.

Zirve toplantısına gözlemci olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan'ın geçici Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov katılacak.

Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ise gözlemci üyesi olduğu, 1985'te kurulan EİT'nin Devlet Başkanları Zirvesi 2 yılda bir düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gitti. Tatar, Özbekistan temasları kapsamında dün Pakistan Başbakanı Kakar ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı’na, Kıbrıs sorununun tarihçesi ve müzakere süreçleri ile ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoları ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütülen yeni siyaseti anlattı.

Kardeş halk Pakistan’ın, KKTC’de 10 bin civarında vatandaşının yaşadığına işaret eden Tatar, Pakistan’la yakın ilişkilerin ve iş birliğinin artmasını istedi.

Pakistan ile geçmişe dayalı kültürel ve tarihsel kardeşlik bağları olduğunu da ifade eden Tatar, karşılıklı ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Pakistan Başbakanı Kakar da, kardeş Kıbrıs Türk halkıyla kültürel ve tarihsel bağları olduğunu ifade ederek, KKTC’nin uluslararası organizasyonlarda yer almasının önemine işaret etti, destek belirtti. Pakistan vatandaşlarının KKTC’de eğitim ve diğer hizmet alanlarında yer aldığını söyleyen Kakar, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Tatar, EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EİT’i oluşturan ülkelerin 500 milyon üzerinde bir nüfusu olduğunu ve güçlü bir ekonomik değeri bulunduğunu ifade ederek, EİT ile ilişkilere verdikleri öneme değindi.

Tatar, Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, bu çerçevede EİT ile de ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

EİT Genel Sekreteri Noziri de, Kıbrıs Türk halkının sıkıntıları ve taleplerini yakından bildiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası temaslarını geliştirmesine destek verdiklerini söyledi. Noziri, KKTC’nin gözlemci statüsünde EİT toplantılarına katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

