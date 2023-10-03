Tatar’dan muhalefete tepki

Cumhurbaşkanı Tatar, muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi ve gençleri, halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmadığını belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının açılış töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk halkının önemli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyaset yani Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“Tanınma elbet bir gün gelecektir, buna yürekten inanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda bütün dünyanın artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin olduğunu öğrenmiş durumda olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in de yasama yılının açılışında söylediği gibi, geçmiş dönemde reform niteliğinde çok sayıda çalışmalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir takım ekonomik sıkıntılara rağmen, yaşanan pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle bir takım ciddi krizler yaşandığını, son günlerde Brent Petrol’ün yine yükselmesinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pahalığa vesile olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhalefetin eleştirilerini de değerlendirerek, elbette eleştiri yapılacağını ancak acımasız eleştirilerle işi siyaseten başka noktalara çekmenin, gençleri, halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmadığını vurguladı.

Özeleştiri yapılması ve doğru çalışmaların yapılabilmesi için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC geldiği noktada esas itibariyle gerçekten kökleşmekte, kurum ve kuruluşları, kendi demokrasisi içerisinde gittikçe daha da güçlenmekte. Bu Meclis çatısı altında yeni yasama döneminde yapılacak bir takım reform çalışmaları ile kamu maliyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik güçlenecek” dedi.

Yeni dönemde basın yasalarına da bakılması gerektiği dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, artık klasik anlamda gazeteciliğin yerini yeni sosyal medya gazeteciliğine bıraktığını, bununla birlikte çok farklı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Herkesin bir yere kadar ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, fikir ve ifade özgürlüğüne saygılarının sonsuz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef göstermek doğru değildir. Dolayısıyla bunların başka ülkelerde olduğu gibi mutlak suretle gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

“KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmaların gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve yeni Meclis binasından yürütülmesi temennisinde bulundu.



