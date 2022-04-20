Tatar, yeni hükümet için görevlendirme sürecini yarın başlatacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 15.30’da Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşerek hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Başbakan Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından Türk Ajansı Kıbıs’a (TAK) açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan’ın dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ederek Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alma talebini ilettiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu’ndan akşam saatlerine kadar değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için zaman istediğini, Başbakan’ın da bunu kabul ederek ayrıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu’nun öğleden sonra yeniden kendisini ziyaret ederek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hukukçularla istişare sonucunda istifanın tek taraflı olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bugün saat 15.30’da görüştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğini Başbakan’a ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anayasanın 106. maddesi gereğince Sucuoğlu’ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini de söyledi.

“Bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesi temenni ediyoruz” diyen Tatar, “ülkede ekonomik kriz var. Türkiye ile imzalanan protokolün bir an önce istişarelerle uygulamaya konulması önemlidir. Bu görüşlerimi Başbakan Sucuoğlu ile de paylaştım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağını da belirtti.