“Tatar ve eşi, mal varlığını açıklamalı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve eşinin mal varlığını bir ay içerisinde Meclis Başkanlığı’na bildirmesi gerektiğini vurguladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yürürlükte olan Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve eşinin mal varlığını bir ay içerisinde Meclis Başkanlığı’na bildirmesi gerektiğini belirtti. Özersay, yasanın sadece Cumhurbaşkanını değil aynı zamanda eşini de kapsadığını vurgulayarak, “Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde bildirim yapılmalıdır” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Yürürlükte olan Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre;

1) Mal bildirim zorunluluğu sadece Cumhurbaşkanını değil aynı zamanda eşini de kapsar. Sadece Cumhurbaşkanı değil eşi de “taşınmaz malları, para, hisse senetleri, tahviller ile aylık maaşının veya ödeneğinin beş katı değerindeki ziynet eşyası ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri” açısından mal bildiriminin kapsamına girer (Mad. 7/1).

2) Cumhurbaşkanı ve eşi sadece seçildikten sonra değil, “mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda BİR AY İÇERİSİNDE” bunu bildirmek zorundadır (Mad. 8/6).

3) Cumhurbaşkanı’nın (eşinin mal varlığını da içerecek şekilde) mal varlığını ve mal varlığındaki önemli değişikliği “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na” bildirir. Yani bildireceği merci Meclis Başkanı değil MECLİS BAŞKANLIĞI’dır (Mad. 10/1).

Cumhurbaşkanı'nin eşine ait olan ve satılan televizyon kanalıyla ilgili olarak mal varlığında önemli bir değişiklik olduğuna göre (basında çıkan rakamlar yasadaki 'önemli değişiklik' tanımına girdiğini gösteriyor) bu değişikliği yürürlükteki yasaya göre satıştan itibaren bir ay içerisinde Meclis Başkanlığı’na bildireceğini, bildirmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı sayın Tatar yasalara uygun davranma konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

Bu konuda yasanın gerektirdiği adımın atılıp atılmadığını takip etmesi gereken esasen ana muhalefet partisi CTP’dir. Özellikle CTP milletvekili olan Meclis Başkan Yardımcısının Meclis Başkanlığı üzerinden bu konuyu takip etmesi, süresi içerisinde bu bildirimin yapılıp yapılmadığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

