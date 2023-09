Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev’le görüştü

Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak amacıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, New York’ta Türkevi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği’nde gerçekleşen kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev’e Proje Direktörü Ersin Aydoğan eşlik ederken, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, New York Temsilcisi Mehmet Dana ve Birinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu da toplantıda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası bir örgüt olan Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye olmasının Kıbrıs Türkü açısından çok önemli olduğunu, bundan sonraki süreçte de diğer ülkelere bunun kılavuz olacağını umduğunu belirtti.

Üyeliğin üzerinden 10 ay geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte farklı kademelerde birçok temasın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’de bir Türk Devleti olan ve önümüzdeki günlerde 40’ncı kuruluş yıldönümü kutlanacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri ile sosyal, kültürel ve ekonomik yönden iş birlikleri yapmaya başlandığını vurguladı.

Yakın iş birliğinin artarak sürmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev’e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasında büyük çaba çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yaptığını hatırlattı.