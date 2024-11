Tatar TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de günübirlik temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u kabul etti.

Ziyarette; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin desteklerinin önemine vurgu yaptı.



Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’ye verdiği desteği anımsatarak, bu desteğin KKTC için önemini vurguladı.

Türkiye’nin KKTC’ye her alanda kapsamlı destek verdiğini dile getiren Tatar, Türkiye’den gelen suyun öneminin her geçen gün bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

“Sizlerin desteği bize güç veriyor” diyen Tatar, Maraş açılımında Bakan Kurum’un verdiği desteği anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Meclis binası ve park projesine değinen Tatar, bu proje kapsamında yapılacak Cumhuriyet Parkı'na büyük önem verdiğini, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla parkın bölgeye değer katacağını dile getirdi.

Tatar, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür etti.

KKTC’nin iki devletli siyaseti sürdüğünü belirten Tatar, KKTC devletinin, kurum, kuruluşlarıyla ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle iş birlikleri yapıldığını dile getiren Tatar, devletlerin tecrübelerinin ülkeye yansımasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çevreyi ve yeşili korumanın önemine vurgu yaparak, akaryakıttan elektrik üretmenin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi.



Kurum



Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binasının, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini kaydetti.

Kurum, bugün inşaatta inceleme yaptıklarını, projenin gurur abidesi olacağını söyleyerek, “Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti” dedi.

Adada iki ayrı devlet bulunduğunu dile getiren Kurum, dünyanın KKTC’yi tanıması adına mücadeleye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde devam edeceklerini belirtti.

Kurum, Yüksek Mahkeme binası için bu ay içinde ihaleye çıkılacağını, Tapu Kadastro alanında dijital işlemlere olanak sağlayacak sistemi KKTC’ye adapte etmek istediklerini, bu yönde bir protokol imzalanacağını söyledi.

Depreme karşı erken uyarı ve radar sistemleri ile ilgili çalışmanın KKTC’de de uygulanması konusunda protokol yapılacağını dile getiren Kurum, iklim değişikliğine yönelik de araç gereç desteği sağlanacağını ve Sıfır Atık Hareketi’ni KKTC’de uygulamaya geçireceklerini belirtti.

KKTC’nin her alanda güçlü ve örnek bir ülke olmasını arzuladıklarını söyleyen Kurum, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu kaydetti.