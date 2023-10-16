Tatar: “Tanınma hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) varlığının uluslararası organizasyonlarda daha da görünür hale geleceğine inanç belirterek, “Bizim kabul edilmemiz ve bu gerçeğin görünmesiyle bundan sonraki süreçte inşallah tanınma hedefimize de ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’da bulunan bazı dernek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarını ayrı ayrı kabul etti. KKTC Bakü Temsilciliği’nde yer alan kabullerde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, “Aynı milletin evlatları olarak bizlerin birbirlerine yakınlığı ve bağlılığı önemli değerlerdir” diyerek, Azerbaycan’da çok büyük bir ilgi ve alaka gördüklerini ifade etti. Azerbaycan’a KKTC’den güçlü bir ekiple geldiklerini belirten Tatar, Bakü’de tanıtım faaliyetleri yaptıklarını anlattı.

Azerbaycan’la KKTC arasındaki ilişkilerin eskiye göre güçlendiğini kaydeden Tatar, bu iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türk dünyasıyla ilgili kendilerine hep destek olacağını söylediğini ifade eden Tatar, dünya devletleri tarafından Kıbrıs Türk halkına haksızlıklar yapıldığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de çok iyi bildiğini söyledi. Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözümün, KKTC için yaşamsal olduğunun altını çizdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini söyledi.

Aliyev’in, “KKTC bayrağı her daim dalgalanmaya devam edecektir” ifadesinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Tatar, kısa bir zamanda, KKTC devletinin varlığının uluslararası organizasyonlarda daha da görünür hale geleceğine inanç belirtti. Tatar, “Bizim kabul edilmemiz ve bu gerçeğin görünmesiyle bundan sonraki süreçte inşallah tanınma hedefimize de ulaşacağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Türk dünyasının, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, bir cephe oluşturması ve bu cepheyi güçlendirmesi gerektiğini belirten Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim’de 100’üncü yılını tamamlayacağına dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında daha da güçleneceğinin altını çizdi.

“KKTC bölgede güvenliği teşkil ediyor”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, petrol ve gazın, Türkiye üzerinden dünya pazarlarına aktarılmasının da fevkalade önemli olduğunu söyledi. Bölgede bir bütün olmak gerektiğine dikkat çeken Tatar, KKTC’nin konumu itibarı ile, doğal gaz, enerji ve ticarette yapılacak tüm çalışmaların güvenliğini teşkil ettiğini söyledi.

“Biz Türk milletin bir parçasıyız” diyen Tatar, KKTC, Azerbaycan ve Türkiye’nin, bir millet üç devlet olduğunu ve birbirlerini tamamladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi ve kadim bağların, gönül birliğinin gelecek nesillere de taşınmasının önemli ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Kabullerde Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar da, biyografisini içeren kitapları imzalayarak, konuklara hediye etti.