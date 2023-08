Lefke’nin kurtuluşu için düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şu an onurumuzla yaşıyorsak bunu Barış Harekatı’na borçluyuz” dedi.

Lefke’nin 49’uncu kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde ve Atatürk Anıtı’nda törenler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, Lefke’nin 49’ncu kurtuluş yıl dönümü kutlamalarına katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, şehit ve gazileri saygıyla andı.

20 Temmuz 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türklerin bir kısmının özgürlüğe kavuştuğunu kaydeden Ersin Tatar, ardından Cenevre’de görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak anlaşmaya ramak kala verilen sözleri yerine getirmeyen Rumların, Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde Türkleri katlettiğini söyledi.



“Şu an onurumuzla yaşıyorsak bunu harekata borçluyuz”



Türkiye’nin katliamlara seyirci kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen ikinci barış harekatı ve mücahitlerin de desteğiyle 14 Ağustos’ta Mağusa’nın ve 16 Ağustos’ta Lefke’nin kurtulduğunu ifade etti.

KKTC’nin sınırlarının da çizildiği İkinci Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu an onurumuzla yaşıyorsak bunu harekata borçluyuz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün yok oluştan kurtularak, bir devlet sahibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin, Türk Devletler Teşkilatı’na Anayasal adıyla üye olduğunu da hatırlattı.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tek taraflı olarak Avrupa Birliği’nde alınan Kıbrıs Rum tarafı ile federasyon temelinde varılacak anlaşmanın, Türkiye’nin bölgeden dışlanmasına, Kıbrıs’la bağının koparılmasına neden olacağını vurguladı.

Lefke’nin gelişmesi için projelerin hayata geçtiğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi, eko turizm ve tarımsal faaliyetlerde ilerlemeler yaşandığını, yeni açılan çevre yolu ile mesafelerin de kısaldığını vurguladı.