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Tatar ile Üstel, Ankara'da Erdoğan'ı ziyaret edecek

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Tatar ile Üstel, Ankara'da Erdoğan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan acılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resmi ziyarette bulunarak, Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü, dayanışmasını ve taziyelerini sunacaklar. 
Başbakan Ünal Üstel'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketi ile ilgili taziyelerini sunmak üzere İstanbul’a gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel yarın saat 11.40'ta Ercan'dan İstanbul'a gidecek ve günübirlik ziyaretin ardından akşam 23.00'te yurda dönecekler. 

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