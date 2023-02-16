Tatar-Hristodulis görüşmesi 1 Mart öncesinde yapılacak iddiası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’le görüşme konusuna dün olumlu yanıt verdiği ve Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’a önerdiği üzere, 1 Mart tarihinden önce yapılacağı iddia edildi

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’le görüşme konusuna dün olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Tatar’la Görüşme Ayarlandı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmeye olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’a önerdiği üzere, 1 Mart tarihinden önce yapılacağını öne sürdü.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Hristodulidis’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tatar’a da telefon ettiğini ve Tatar’ın Hristodulidis’le görüşmeye olumlu yanıt verdiğini iddia eden gazete, geriye, görüşmenin tarihinin ayarlanmasının kaldığını belirtti.

Gazete, görüşmenin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgede yer alan Lefkoşa Havaalanı bölgesindeki konutunda yapılacağını da yazdı.

Hristodulidis’in, başkan seçildiği günden itibaren, kutlamak için kendisini arayan yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinden faydalanarak Kıbrıs sorunu ekseninde faaliyetlerde bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in Stewart haricinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le de konuştuğunu ifade etti.

Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazartesi yaptıkları konuşma sırasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Rum Yönetimi Başkanı olarak görevini resmen devralacağı 1 Mart tarihinden önce de kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın ise başkanlığa seçilmesinden ötürü kutlamak için dün Hristodulidis’i aradığını belirtti.

Hristodulidis’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Stewart’ın bu görüşmede Hristodulidis’in önerisi olduğu üzere, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşme ayarlamaya hazır olduğunu söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in Stewart’a, görevini resmen devralmadan önce bile Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini iletti.

Gazete Stewart ile Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki çıkmazın aşılması yollarını ele almaları için baş başa görüşmek konusunda anlaştıklarını da dile getirdi.

Kıbrıs’taki BM’nin Twitter’daki paylaşımına göre, Stewart’ın Hristodulidis’i kutlayarak, kendisi ve grubuyla iş birliği yapmak için sabırsızlandığını söylediği de belirtildi.



Anastasiadis-Borrell görüşmesi



Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Hristodulidis’in, yaptıkları telefon görüşmesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili kararlılığını ilettiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in siyasi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Borrell’in görüşmede Hristodulidis’i başkan seçilmesinden ötürü kutladığını belirtti.

Hristodulidis’in yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Borrell’e, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin, üzerinde hemfikir olunan çerçeve temelinde yeniden başlamasına ilişkin kararlılığını tekrar teyit etme fırsatı bulduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in Borrell’e, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin süreçte ve çıkmazın aşılmasına ilişkin çabada, AB’nin öncü rolüyle daha aktif bir şekilde yer almasına dair önerisini ilettiğini de belirtti.

Gazete, görüşmenin sonunda, Borrell ile Hristodulidis’in Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Konseyi toplantısı esnasında Brüksel’de görüşme konusunda anlaştıklarını da ekledi.

-Nuland da mesaj gönderdi

Öte yandan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Twitter’da yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’i başkanlığa seçilmesinden ötürü kutladığını belirtti.

Nuland’ın paylaşımında, Kıbrıs sorununun çözüm şekli olarak siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyona atıfta bulunduğunu yazan gazete, Nuland’ın Kıbrıs müzakerelerinin bu çözüm temelinde yeniden başlaması için, iş birliğinin ikili düzeyde güçlendirilmesi dileğinde bulunduğunu da kaydetti.

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Hristodulidis’e gönderdiği kutlama mesajında, güçlü ikili ilişkilerin devamını dört gözle beklediğini ifade etti.

