Tatar ‘hayır’, Fidan ‘evet’ diyor

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Guterres’e Kıbrıs için temsilci atanması konusunda hayır demesine rağmen, TC Dışişleri Bakanı Fidan’ın temsilci konusunda olumlu göründüğü belirtildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçen Cumartesi günü yaptıkları görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusunda hayır demesine rağmen, konuyu Türkiye’yle görüşme ve Guterres’e yanıt verme taahhüdünde bulunduğundan söz edildiği ileri sürüldü.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Tatar Yanıt Verecek” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise BM Genel Sekreteri Guterres’le olan görüşmesinde temsilci konusunda olumlu göründüğünü öne sürdü.

Gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçen Cumartesi günü New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’la ayrı ayrı görüşmeler yaptığını ve Tatar’dan iki hayır, Fidan’dan ise bir evet, bir de hayır yanıtı aldığını ileri sürdü.

KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ortak görüşme yapmalarını, gerek de Guterres tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanmasını kabul etmediğini yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın ise temsilci atanmasına evet dediğini, Guterres, Hristodulidis ve Tatar arasında üçlü bir görüşme yapılmasına ise karşı çıktığını ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreterliğinden elde edilen bilgilere dayanarak, Guterres’in Fidan ve Tatar’la yaptığı görüşmelerde temsilci konusunda çok fazla baskı yaptığını kaydeden gazete, Fidan’ın bu atamaya net bir şekilde evet dediğini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise böyle bir şeyi reddederek, egemen eşitlik konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen Rum hükümet kaynakları ise yaptıkları değerlendirmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takınılan tutumun amacının Ankara’nın BM temsilcisi atanması konusunda olumlu bir yaklaşımı olduğu ve bunu istemeyenin ise Tatar olduğunun görülmesi olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın Guterres’le görüşmesinde, Pile’deki ara bölge konusunda UNFICYP’in ayrımcı bir tutum takındığını ilettiğini kaydetti.

