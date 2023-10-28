Tatar: “Güçlü Türkiye güçlü KKTC demektir”

“Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak güçlü Türkiye’nin güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğunu vurguladı.

Tatar, “Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetin; emperyalizme karşı duruşun, azmin, kararlılığın, fedakârlığın ve egemenliğin sembolü olduğunu kaydetti.

“Aziz Tük ulusu Kurtuluş Savaşı’nı imkânsızlıklar ve yokluklarla özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden kazanmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Atatürk’ün izinden yürüyen Türk ulusu, şimdi de her ferdi ile Türkiye’yi gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıma çabası vermekte, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir Türk yüzyılına imza atmaktadır.

Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusundaki haklarımızın korunmasında, haklarımızın elimizden alınmasının engellenmesinde, KKTC sınırları içinde güvenli bir ortamda yaşamamızın güç kaynağı ve teminatıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Liderliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kardeşliğini her platformda hiç çekinmeden söylemekte, yeni siyasetimize olan desteğini üzerine basa basa ifade etmektedir. Güçlü Türkiye güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.

Büyük önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İstiklal Harbi’nin zaferle taçlandırılmasını sağlayan kahraman Komutanlarımızı, Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vatansever üyelerini rahmetle yâd ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, Cumhuriyetin 100. Yılında, ‘Türkiye Yüzyılı’nın, tüm soydaşlarımızla birlikte bir ‘Türk Yüzyılı’na dönüşmesini temenni ediyorum.”

