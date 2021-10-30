Tatar'dan 'iradeye saygı' vurgusu

Tatar, UBP Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yönelik adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal çözümün geride kaldığını, yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışma yürüttüklerini yeniden vurguladı.

Tatar, UBP Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yönelik adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

UBP 22. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmada, 22. Olağan Kurultay’a katılan herkese teşekkür etti.

Atun, Divanın adayların önerisiyle seçildiğini belirterek, bu konuda kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve kurultayın, “devleti kuran yaşatan sahip çıkan” UBP için hayırlara vesile olmasını diledi.

UBP’nin, ülkeyi, ekonomik, kalkınma ile müreffeh yarınlara taşıyacak tek parti olduğunu söyleyen Atun, partinin iktidara en güçlü aday olduğunu ifade etti ve tüm adaylara başarılar yanında KKTC ve UBP için hayırlı olmasını diledi.

HASİPOĞLU VE KIBRIS KONUSUNDA YENİ KARAR…

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP’nin Kıbrıs konusuyla ilgili aldığı kararı okudu ve parti üyelerinin onayına sundu.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ortaya koyduğu yeni vizyona işaret etti.

UBP’nin en son Kıbrıs konusuyla ilgili kararını 2008’de aldığını ve o zaman “Federasyon” görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından partinin de desteklediği “İki devletli çözüm modeli, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, uluslararası eşit kabulü temelinde” ortaya konulan resmi pozisyonu işaret etti.

Yeni dönemde iki devlet ve Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliği temelinde resmi pozisyona, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması, Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması, Maraş konusunda yeni adımların atılmasına destek verdiklerini ifade eden Hasipoğlu, UBP olarak kırmızı çizgilerinin ise Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinde herkesi “tek ses tek yürek olmaya” çağırdı.

Konuşmanın ardından Kıbrıs konusundaki karar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. UBP Kurultayı’nda Mali Rapor ile Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunu okuyan Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yeni dönemde ülkeye daha çok hizmet, erken seçimlerde tek başına iktidar ve yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanı çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, kurultayda 3 başkan adayı ve 182 parti meclisi adayına da başarılar diledi.

SANER

UBP Genel Başkanı Ersan Saner de kurultayda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl süren UBP Genel Başkanlığı ve 11 ay sürdürdüğü Başbakanlık dönemini ve hedeflerini anlattı.

Saner, Parti’nin gelecekteki üç yıllık planını yaparken siyasi bir komplo ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Saner, hayatı boyunca en güçlü insanın kendisiyle barışık olan insan olduğu inancıyla çalıştığını, inandığı değerler için çalıştığını, siyasi etiğe önem verdiğini, çalmadığını, çırpmadığını kaydetti.

Örtülü ödenekten bir TL kullanmadığını, halk çıkarlarını koruduğunu, partiyi bir arada tutmak, hükümeti yürütmek çerçevesinde UBP geleneklerine uygun davrandığını, Türkiye ile el ele yürüdüğünü ifade eden Saner, “Herkes görevden kaçarken görevi aldım hükümet kurdum, zor bir dönemde iktidar olmanın zorluklarını yaşadım, arkadaşlarımla çalıştım tek başına iktidarın konuşulmasına kadar geldim, Türkiye ile ilişkileri geliştirdim, Maraş açılımı, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı ile tam uyum içinde çalıştık, ne söz verdiysek hükümette yerine getirdik” dedi.

“COVİD SALGININDA DÜNYANIN EN BAŞARILI 5 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ”

Covid döneminde ülkeye 500 bin doz aşı getirildiğini, eğitim ve turizmin açıldığını, canlandığını ifade eden Saner, Türkiye ile protokoller imzaladığını, bütçe ve alt yapının gelişmesine katkı sağladığını söyledi, “Covid salgınında dünyanın başarılı 5 ülkesinden biriyiz” ifadesini kullandı.

E-devlet binası altyapı çalışmaları yol çalışmalarının sürdüğünü, sulama projesinin devam ettiğini ifade eden Saner, Yeni dönemde de, devlet hastanesi temeli, Ercan açılışı, dijital dönüşüm, enerji sorununu aşmak gibi planları olduğunu ancak “siyasi, etik dışı bir komplo sonucu ortaya çıkan sorunla ilgili hukuk mücadelesi yürüteceğinden dolayı adaylığını geri aldığını” söyledi.

Kendisine karşı yapılanlara siyasi ve hukuksal mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Saner, “Partinin geleceği için bunu yaptım. Vicdansızlık, koltuk uğruna genel başkanına bu komployu kuranlara ve başındakilere geçit vermeyeceğim” dedi.

Saner, adaletten şaşmadan, UBP değerlerine sahip çıktığını söyledi, hataları varsa halktan affını, partililerden de helallik istedi, “Bir kişi hariç herkese hakkının helal olduğunu” söyledi.

BİNALİ YILDIRIM…

AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım da, AKP Genel Başkan Vekili olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Yıldırım, UBP’nin başarılı bir kurultay geçirmesini ve ülkeye, halka hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Yıldırım, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı, KKTC’nin de bu coşkuya ortak olduğunu, bundan mutlu olduklarını vurguladı.

Türk halkının her zaman bağımsız ve hür yaşadığını ifade eden Yıldırım, Kıbrıs’ın Akdeniz’de sadece bir ada olmadığını, KKTC’nin de sıradan bir devlet olmadığını, Anadolu’nun, Türk milletinin ayrılmaz parçası ayrıca Kıbrıs Türk halkının bağımsız hür egemen yaşamasının Türkiye’nin milli davası olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hakkını her zaman her alanda koruyacaklarını ifade eden Yıldırım, KKTC’nin bölge için önemine işaret etti, geleceğe emin adımlarla yürümenin tek ses, tek yürek olmaktan geçtiğini söyledi.

Yıldırım, UBP’nin kurucusu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da yad ederek, Türk milletinin hiç bir dönem boyunduruk altına girmediğini girmeyeceğini vurguladı, vatan, hürriyet ve istiklal uğruna şehit olan herkesi andı.

Kıbrıs Türk halkının birlik beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine işaret eden Yıldırım, siyasetin zorluklarına işaret etti, siyasette etik içinde hareket edilmesi gerektiğini, bunu yapanlara karşı dik durulması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, FETÖ örneğini vererek, “Sayın Başbakan bunlar önemli değil geçecektir, önemli olan Türkiye ile KKTC’nin el ele omuz omuza yolculuğudur. UBP’nin birlik beraberlik içinde bu sorunları çözeceğine, siyasi istikrarsızlığa sebep verilmeyeceğine eminim” dedi.

Yıldırım, kurultaydan istikrar ve güvenin çıkacağına inanç belirtti.

“Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz, parti hükümet fark etmeden daima KKTC’nin yanında olduk olmaya devam edeceğiz” diyen Yıldırım, Kıbrıs görüşmelerinde de ülkeye UBP’nin sahip çıktığını söyledi.

50 yıl süren müzakerelerde bir arpa boyu yol alınamadığını, Rum zihniyeti değişmedikçe çözüm olmayacağını bildiklerini ifade eden Yıldırım, yeni dönemde ortaya konan “eşit egemen iki devlet kabul edilsin” sesinin her yerde yankılandığını ve Kıbrıs’ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilan edildiğini söyledi.

KKTC’nin BM ve AB tarafından haksızlığa uğradığını, KKTC ve Türkiye’nin el ele vererek mücadelesini sürdüreceğini, iki ay yıldızlı bayrağın buralarda dalgalanmaya devam edeceğini ifade eden Yıldırım, “Kuzey Kıbrıs’ın gasp edilmiş hakları geri alınana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI GÜNEY’İN MERHAMETİNE BIRAKILAMAZ…”

BM’nin de artık yeni parametreleri gündeme alması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Haklı davayı sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Kıbrıs Türk halkı Güney’in merhametine bırakılamaz, hak ve çıkarlarınız Türkiye’nin garantörlüğü altındadır ve ilelebet devam edecektir, bunu herkes kafasına yazsın” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kurultayda kazanan kim olursa olsun ülkeyi iyiye ileriye götürmesi için destek vereceklerini, hedefin ülkenin ve Türkiye ile ilişkilerin ileriye taşınması olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI TATAR…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, UBP’nin 22. Olağan Kurultayı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tatar, UBP’nin her zaman birlik ve beraberliğini koruduğunu ifade ederek, UBP’de siyaset yaptığı dönemi işaret etti, “Cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli yeri olan” partililere teşekkür etti.

Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması ve birlik beraberlik içinde geleceğe yönelik adımların atılmasının önemine işaret eden Tatar, önemli olanın ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC olduğunu kaydetti.

Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin desteklenmesi ve iki devletli egemenlik temelinde bir anlaşmanın dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Tatar, federal çözümün geride kaldığını yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tatar, bu konuda atılan adımlarda ve Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP’nin önemine işaret ederek, UBP Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kurultay’ın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00’a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın toplam üye sayısının oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak.