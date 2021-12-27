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“Tahribatı gidereceğiz”

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CTP, Girne Çarşısı’nı gezdi

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“Tahribatı gidereceğiz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet önceki sabah Girne Çarşısı’nı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.
Baldöken Otoparkı’nda buluşan heyet, önce Girne Çarşısı’nı, ardından da liman esnafını ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.
Ziyaretlerde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçirereklerini söyleyerek, esnafın hem ekonomik kriz hem de pandemiden dolayı yaşadığı tahribatı gidereceklerini kaydetti.
 
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