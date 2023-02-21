Taçoy ​"Sosyal Hizmetler Dairesi'nin kapatılması söz konusu değil"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin kapatılmasının söz konusu olmadığını belirten Taçoy, hedeflerinin bakanlığın kayıtta olmayan veya kontrol edilmeyen gücü yazılımla desteklemesini sağlamak olduğunu, sosyal yardıma ilişkin dilekçelerin incelenmesinde personel sıkıntısı yaşandığını

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.Bu bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy aldı.CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü Üzerine” konusunda güncel konuşma yaptı.Akansoy, protokolün konusunu okuyarak, bilişim yapısının güçlendirilmesi ve ilgili hizmet binalarının yapılması amacının hedeflendiğini söyleyerek, protokolün maddelerine, amacı ve içeriğine yönelik değerlendirmede bulundu.Akansoy, bir miktar personelin Türkiye’deki Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından ve sosyal hizmet merkezinden oluşturulacağının protokolde yer aldığını söyleyerek, bu personel ekibinin 6 ay süreyle mi yoksa binalar yapılıncaya kadar mı görevlendirileceğinin tam olarak belli olmadığını belirtti.Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görevlerinin yasayla belirlendiğini, verimli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Akansoy, personel eksikliği olduğu, müdürünün belirlenmediği gibi sorunlar bulunduğunu dolayısıyla bilişim ve bina yönünden Türkiye’den destek ve yardımın normal olduğunu ancak yetkilerinin alınması ve yeni yapı oluşturulmasının kurumsal yapıyı zayıflatacağını ve sosyal değerleri sarsabileceğini söyledi.Akansoy, bu durumun “üzüntü verici olduğunu” belirleterek, protokolün geri çekilmesi veya düzeltilmesi talebinde bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın TC Büyükelçiliğinin yaptığı yardımlar konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Akansoy, “Bu protokol iradeyi teslim etmek üzere yapılmış protokoldür ve tarafımızdan kabul edilemez bir protokoldür” dedi.Akansoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “En üst akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamızı ifade ediyor” açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu, bu haklardan vazgeçilmeyeceğini, irade, demokrasi, hukukun üstünlüğüne inanan birinin bu açıklamayı yapamayacağını söyledi.Akansoy, Kıbrıs Türk halkının üst aklının Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirtti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir ay önce Aile Sosyal Hizmet Bakanı ile bir protokol imzalandığını, içeriğinin bir yıllık olduğunu söyleyerek, protokolün işbirliği içerdiğini belirtti.Taçoy, bilişim alanında destek sağlanarak yapılacak sosyal yardımlar ve burslarla ilgili süreçlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının sağlanacağını, buna yönelik sosyal hizmet binası yapılacağını, bu binalarda ise Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yapacağını kaydetti.Protokolün çift uyruklulara yönelik durumunun sorgulanması ve bu gibi alanlarda işbirliğini içerdiğini kaydeden Taçoy, saha ziyaretlerine ilişkin maddenin de yardım için başvuran kişiye yönelik araştırmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmasını öngördüğünü belirtti.Taçoy, oluşturulacak sosyal masada görevlendirilecek personele bütünleşik bilgi sistemi kullanmak için yetki verileceğini ifade etti.Aile desteği ve yardım masası anlaşmalarının yıllar önce imzalandığını söyleyen Taçoy, hizmetin daha iyiye gitmesi için protokolün imzalandığını belirtti.Lapta Huzur evi, çocuklara yönelik Sevgi Evi, engelli yaşam evi konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Taçoy, Engelli Yaşam Evi’ne hırsız girdiğini ve milyonlarca liralık hasara uğratıldığını gecikmenin nedeninin de bu olduğunu ifade etti.Bu yapılanların Sosyal Hizmetler Dairesi uhdesinde olduğunu, dairenin kapatılmasının söz konusu olmadığını belirten Taçoy, hedeflerinin bakanlığın kayıtta olmayan veya kontrol edilmeyen gücü yazılımla desteklemesini sağlamak olduğunu, sosyal yardıma ilişkin dilekçelerin incelenmesinde personel sıkıntısı yaşandığını söyledi.Taçoy, aile destek programlarının da yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.Kadın Sığınma Evi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülmesinin de gündemlerinde olduğunu dile getiren Taçoy, bu konuda belediye ve bakanlığın birlikte çalışabileceğini, işbirliği yapılabileceğini kaydetti.Taçoy, Çağlayan Çocuk Yuvası’nın boşalacağını, oranın kullanımına ilişkin de çalışmalar içinde olduklarını ifade etti.Kalkanlı Huzur Evi dahil yasaların ve verdiği yetkilerle ilgili bazı konularda eksikler bulunduğunu dile getiren Taçoy, çalışmaların bir noktaya gelmesinin ardından muhalefet ve ilgililerle paylaşılacağını belirtti.Meclis’te yapılan konuşmalarda makamlara yönelik “aklın a’sı” gibi sıfatların kullanılmasını “kabul edemeyeceğini” dile getiren Taçoy, şu anda devletin adının değiştirilmesine ilişkin bir durum olmadığını, buna karar verecek olanın da halk olduğunu söyledi.Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taçoy, Meclis’in buna muktedir olduğunu ifade etti.Dünkü depreme değinen Taçoy, KKTC’de yapılan inşaatların nasıl yapıldığı, dirayetinin ortada olduğunu söyleyerek, mimar ve mühendislerin yaptıkları işleri örnek göstererek, halka müsterih olmaları çağrısında bulundu.