Sürpriz kabine ve dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini alan UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi’nden de ‘olur’ almasının ardından dün YDP ve DP ile görüştü, kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başbakanlığında UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında dün Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) ile görüşen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, görüşmelerin ardından hazırladığı kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabineyi onaylamasının ardından Üstel, yeni kabineyi şu şekilde açıkladı:

“Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Sunat Atun

İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoglu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy”



YENİ KABİNEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR



Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, kabinedeki tek kadın bakan

Üstel kabinesinde Sağlık Bakanlığı’na getirilen İzlem Gürçağ Altuğra kabinenin tek kadın ismi oldu





Pilli ve Evren kadro dışı kaldı

Bir önceki kabineden ise sadece iki isim; Ali Pilli ve Kutlu Evren kabine dışı kaldı. İki bakan ise koltuk değişti. Ali Pilli Sağlık Bakanlığı görevinden alındı. Pilli’nin yerine yeni Sağlık Bakanı kabinenin de tek kadın bakanı olan İzlem Gürçağ Altuğra getirildi. Önceki kabinede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu da kabinede yer almadı.



Atun yeniden kabinede

Eski Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun görevden almak için çabaladığı ancak hükümetin düşmesine neden olan Sunat Atun’un da yeniden Maliye Bakanlığı’na getirilmesi dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı görevine daha bir hafta önce getirilen Olgun Amcaoğlu bu koltuktan kalkıyor ve Maliye Bakanlığı’nı devraldığı Sunat Atun’a geri veriyor.



Evren gitti, Amcaoğlu geldi



Yeni kabinede bir önceki kısa süreli hükümetin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu kez Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atanması dikkat çekti.

Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı’nı kaybetti ancak yeni bir bakanlıkta göreve devam edecek. Girne Milletvekili Kutlu Evren Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alındı ve bu bakanlığa Amcaoğlu getirildi.



Öztürkler sürprizi

Kabinedeki en sürpriz isim bir eğitimci olan yeni milletvekillerinden Ziya Öztürkler’in İçişleri Bakanlığı’na getirilmesi oldu.

İçişleri Başbakanlık’tan sonra ağırlığı noktasında en önemli bakanlık olarak kabul ediliyor.



Yerini koruyanlar…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu milletvekili olmadan bakanlık alan tek isim olmayı başardı ve bakanlık koltuğunu korudu. Ertuğruloğlu dışında bakanlığını koruyan isimler, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yerini korudu



Bakanlar Kurulu listesi, dün saat 19.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Hükümet Programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra ise güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.