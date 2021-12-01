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Sucuoğlu’nun ilk kontenjan adayı Turgay Deniz

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu’nun, ilk kontenjan adayı olarak Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i göstereceği öğrenildi

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Sucuoğlu’nun ilk kontenjan adayı Turgay Deniz
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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, erken genel seçim için ilk kontenjan adayı olarak, Lefkoşa’da işadamı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i göstereceği öğrenildi.
Sucuoğlu’nun Lefkoşa’dan göstereceği iki kontenjan adayından ilki olması konusunda kararını verdiği ve Turgay Deniz’in UBP Lefkoşa aday lisesinin üçüncü sırasından yarışacağı belirtildi.  UBP Genel Başkanının, söz konusu kararı bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.
Faiz Sucuoğlu’nun, siyasete ve dolayısıyla partiye yeni yüzler kazandırma çalışmaları çerçevesinde Turgay Deniz’den umutlu olduğu kaydediliyor. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Marmara Üniversitesi) Ticari Bilimler Fakültesi mezunu olan Turgay Deniz, uzun yıllardan beridir M.Kemal Deniz Şti. Ltd.’in (Deniz Plaza) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor.
1986 yılından itibaren çeşitli dönemlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası meclis üyeliği ve yönetim kurulu üyeliklerinde görev alan Turgay Deniz, son iki dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığı görevini de yapıyor.
 
 
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