Sucuoğlu, yeni kabineyi Tatar'a sundu

Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Bakanlar Kurulu listesi şöyle:
Başbakan:Dr.Faiz Sucuoğlu
Başbakan Yardımcısı,Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı:Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Erhan Arıklı
Ekonomi ve Enerji Bakanı:Kutlu Evren,
Maliye Bakanı:Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı:Ünal Üstel
Dışişleri Bakanı:Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim Bakanı:Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı:Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı:Dr. Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:Hasan Taçoy
Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.