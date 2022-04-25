banner762
banner815
15 0
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
26 0
 
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
16 0
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
49 0
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
38 0
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
14 0
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
21 0
banner797
banner794

Sucuoğlu, yeni kabineyi Tatar'a sundu

banner476

banner825
Sucuoğlu, yeni kabineyi Tatar'a sundu

Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
 
Bakanlar Kurulu listesi şöyle:
 
Başbakan:Dr.Faiz Sucuoğlu
 
Başbakan Yardımcısı,Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı:Fikri Ataoğlu
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Erhan Arıklı
 
Ekonomi ve Enerji Bakanı:Kutlu Evren,
 
Maliye Bakanı:Olgun Amcaoğlu
 
İçişleri Bakanı:Ünal Üstel
 
Dışişleri Bakanı:Tahsin Ertuğruloğlu
 
Milli Eğitim Bakanı:Nazım Çavuşoğlu
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı:Dursun Oğuz
 
Sağlık Bakanı:Dr. Ali Pilli
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:Hasan Taçoy
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.