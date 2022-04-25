Sucuoğlu, yeni kabineyi Tatar'a sundu

Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-YDP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.



Bakanlar Kurulu listesi şöyle:



Başbakan:Dr.Faiz Sucuoğlu



Başbakan Yardımcısı,Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı:Fikri Ataoğlu



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Erhan Arıklı



Ekonomi ve Enerji Bakanı:Kutlu Evren,



Maliye Bakanı:Olgun Amcaoğlu



İçişleri Bakanı:Ünal Üstel



Dışişleri Bakanı:Tahsin Ertuğruloğlu



Milli Eğitim Bakanı:Nazım Çavuşoğlu



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı:Dursun Oğuz



Sağlık Bakanı:Dr. Ali Pilli



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:Hasan Taçoy

