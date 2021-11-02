banner583
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
31 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
23 0
 
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
23 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
17 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
48 0
banner661
banner726

Sucuoğlu ilk ziyaretini HP'ye yaptı

banner476

banner714
Sucuoğlu ilk ziyaretini HP'ye yaptı
banner721
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk ziyaretini Halkın Partisi’ne (HP) yaptı.
Sucuoğlu saat 14.00 sıralarında gerçekleştirdiği ziyarette HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü.
Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers yer aldı.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.