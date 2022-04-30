banner762
banner815
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
5 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
45 0
 
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
15 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
15 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
38 0
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
104 0
Hükümette yeni kriz
Hükümette yeni kriz
114 0
banner797
banner794

Sucuoğlu, hükümetin istifasını sundu

banner476

banner825
Sucuoğlu, hükümetin istifasını sundu

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Saat 18.00’de Cumhurbaşkanı’nı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu  birlikte ziyaret eden Sucuoğlu çıkışta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın istifayı kabul ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar şu anki hükümetin devamı yönündeki yetki yazısını kendilerine verdiğini söyledi.

Önlerindeki süreci hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi ve demokratik süreç gereği gereken adımları atacak, bunları değerlendirdik. Hayırlı olsun.  İnşallah önümüzdeki süreç çok daha iyi olur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan hangi ruh haliyle ayrılıyor olduğunun sorulması üzerine de Sucuoğlu, “Önce sağlık, sağlığınız iyi olduğu sürece diğer problemler çözülür. Sağlıklı olduğumuz sürece mücadeleye, yaşamaya devam edeceğiz. Ruh hali anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bu bir görevdir, görev alırsınız, elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz, yürümezse verirsiniz, bir müddet sonra başka şekilde bir görev tevdi edilir, bu süreç devam eder gider” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.