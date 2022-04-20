Sucuoğlu "Görev bizlere verilecek, o şekilde konuştuk”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumda tek günün dahi çok önemli olduğunu kaydederek, “Hızlı bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir… Görev bizlere verilecek, o şekilde konuştuk” dedi

Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’ne girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uzun bir toplantı yaptıklarını belirten Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasına onay verdiğini kaydetti ve “Ben o sorumluluğu alıyorum diyerek bu şekilde karar vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararı kendisine sözlü olarak ifade ettiğini söyleyen Sucuoğlu, genel çerçeveleri konuştuklarını, en kısa sürede tekrardan görevlendirme söz konusu olacağını ve yeniden Bakanlar Kurulu oluşumu sürecinin başlayacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Hükümet kurma görevi size mi verilecek” sorusunu Sucuoğlu, “O şekilde konuştuk. Bizlere verilecek” şeklinde yanıtladı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumda tek günün dahi çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir. Zaman kaybettirmeme anlamında” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın da bu çerçevede hareket edeceğini kaydetti.

“Hükümet kurma görevinin ne zaman verileceği belli mi ?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Yok. Bugün uzun uzun genel konuştuk. Büyük bir ihtimalle 1-2 gün içerisinde” yanıtını verdi.

Hükümetin istifasını verdiklerini hatırlatan Sucuoğlu, hükümet kurma görevi konusunda Cumhurbaşkanı’na söylediklerini ise şöyle aktardı:

“İlle de bize vermek zarureti olmasın ana muhalefete de verebilirsiniz. Önce onlar denesin eğer tutturabilirlerse o da bir alternatiftir. Eğer olmazsa sonuçta yine bize o görev verilecek. Bunu da söyledim demokratik olarak.”

“BAZI İSİMLER MUHAKKAK DEĞİŞİR”

Yeni hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi durumunda bazı şeylerin değişeceğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Bazı isimler muhakkak değişir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI BU ŞEKİLDE UYGUN GÖRDÜ”

Sunat Atun’un neden görevden alınmadığıyla ilgili soruya ise Sucuoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

“Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü. Onu Cumhurbaşkanı’na soracaksınız. Uzun bir sohbetimiz oldu. Aynı şeyleri ben de sordum. Sıkıntılı bir süreç ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz dar boğaz, halkımızın içine düştüğü mali sıkıntılar. Hükümetin boğuştuğu problemler ama Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü. Ve hızlı bir şekilde görevlendirmeyi yapacağını söyledi. Daha kolay önümüzün açılabileceğine inandığı için bu şekilde bir kararı uygun buldu.”

“İRADEMİZDE EN UFAK BİR GERİ ADIM ATMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Hükümet bir kişi yüzünden mi bozuldu” sorusuna Başbakan Sucuoğlu, “Onu bilemiyorum” cevabını verdi. Dün hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanı’nın elini kolaylaştırmak anlamında bir adım attıklarını kaydeden Sucuoğlu, “Sonuç olarak bizim irademiz belli. İrademizde en ufak bir geri adım atma söz konusu değil. Onu net olarak söylüyorum. Yeni kurulacak hükümette de o irade devam edecek” dedi.

TC ile KKTC arasında imzalanan Mali Protokolün ne olacağı hakkındaki soruya ise Sucuoğlu, “Devam edecek” yanıtını verdi. Protokolün sadece UBP, DP ve YDP’yi ilgilendirmediğini belirten Sucuoğlu, “Bizden sonraki yeni hükümette de aynen devam edecek. İmza atılmıştır” şeklinde konuştu.

“Mevcut hükümet ortaklarıyla yeniden bir oluşum sözü alındı mı?” sorusuna Sucuoğlu, “Öyle görünüyor” cevabını verdi. Hükümet ortaklarıyla iyi bir uyumlarının olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Şikayetimiz var dersek haksızlık olur. 45-50 günlük sürede gayet düzgün ilişkiler içerisinde bir hükümet yürüttük” dedi.

Bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı’na bir kırgınlığı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz. Ama fikir ayrılığı olur” diyerek, Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine saygı duymak gerektiğini söyledi.

Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan parti, en geç 15 gün içinde hükümeti kurmak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

23 Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimin ardından UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan ve Meclis’te 29 sandalyeye sahip UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 3 Mart’ta Meclis’ten güvenoyu almıştı.

3 Mart’ta kabinede değişikliğe gidilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy atanmış; Dışişleri Bakanlığı’na ise dıştan atama yapılarak Tahsin Ertuğruloğlu getirilmişti.

UBP MYK TOPLANDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) son gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanıyor. MYK toplantısına, 6 ilçenin başkanı da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün öğleden sonra UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını kabul etmiş, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağını duyurmuştu.