Sucuoğlu ezici farkla Genel Başkan

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğu oldu.

UBP’nin 22. Olağan Kurultayında Genel Başkanlık için Hasan Taçoy ve Zorlu Töre ile yarışan Sucuoğlu, oyların yüzde alarak ilk turda yüzde 60.6 oy alarak yeni Genel Başkan seçildi. Taçoy yüde 32.8, Töre yüzde 4.6 oy aldı.

İki gün süren oylamada toplam 8727 oy kullanıldı. Sucuoğlu 5295, Taçoy 2869, Töre 468 oy alırken, 95 oy da geçersiz sayıldı.

Divan Başkanı Sunat Atun, sonuçları açıklayarak ilk turda salt çoğunluğu elde eden Sucuoğlu'nu UBP'nin yeni genel başkanı ilan etti.

Hasan Taçoy ve Zorlu Töre Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Sucuoğlu’nu destekleyenler kurultay salonunda kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yarın Faiz Sucuoğlu’nu kabul ederek hükümet ve erken seçim konularını görüşmesi bekleniyor.