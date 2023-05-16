Stewart: “Gelecek dönemi Kıbrıs sorununun çözümü için bir fırsat olarak görüyoruz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, liderlere Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için gelecek dönemi çok önemli bir dönem ve bir fırsat olarak görmeleri çağrısında bulunduğunu söyledi.

Stewart, aylardır yerel ve bölgesel aktörler için “dikkat dağıtıcı” olan seçimlerin artık tamamlandığını belirterek, bu süreçte Kıbrıs sorununda ilerleme kaydetmeyi umduklarını ifade etti.

Stewart, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına kısa bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesinin “çok yapıcı” olduğunu kaydeden Stewart, dün de Rum lider Hristodulidis ile görüştüğünü hatırlattı.

"Fırsatı iki elimizle yakalamalıyız"

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çok fazla fırsatın kalmadığı hakkında endişeleri olduğunu dile getiren ve statükonun aynı kalmayacağını belirten Stewart, “Bu nedenle önümüzde potansiyel bir fırsat varken bunu iki elimizle yakalamamız gerekiyor. Sayın Tatar'a ve Sayın Hristodulidis’e verdiğim mesaj budur” dedi.

Stewart, toplantıda Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımının gündeme gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayarak, bunun görüşülmediğini, Tatar’ın Avrupa Birliği’nin dahil olmasına ilişkin görüşlerini bildiğini söyledi.

Stewart, Birleşmiş Milletler olarak Kıbrıs’ta Avrupa Birliği’ni önemli bir partner olarak gördüklerini ve yapıcı bir rol üstlenmeleri için onlara alan bırakılmasının önemli olduğunu söylediklerini ifade etti.

Stewart’ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.