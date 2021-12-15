CTP lideri Erhürman: “Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ve AB ile konuşulacak”





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin ekonomi odaklı kadrolarıyla yola çıktığını, seçimde tüm kadroların ekonomiyi konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

CTP Lideri Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlu davranmıyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu çıkacak, UBP hükümetleri döneminde ekonomi nereden nereye getirildi, bunu söyleyecek. Kimin kaç kişiyle gezdiğini konuşmayacak. Sayın Sucuoğlu’nun kötü yönetimin, ekonomiyi nasıl ekstradan kötü duruma getirdiğini açıklaması gerek” ifadelerine yer verdi.

UBP yöneticilerinin konuşmalarına bakıldığı zaman, kendilerine başka bir dünyadan seslenildiği izlenimine kapıldıklarını ifade eden Erhürman, söz konusu kişilerin, halkın gailesini zerre kadar çekmediklerini savundu.

Halkın gailesini çekmeyenlerin, bu seçim döneminde aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, UBP’nin gerçek gündeminin halk ve ekonomi olmadığını savundu.

Borçlar ertelenince faizlerin işlediğini, halkın gelirlerinin ise artmadığını söyleyen Erhürman, “Sorunları halının altını süpürme ve seçimlerin sonrasına atma gibi bir zihniyetleri var” dedi.

Erhürman, UBP hükümetlerinin, halkı fakirleştirip yoksullaştırdığını da savundu.

Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Türkiye en çok bizi seviyor üzerinden ekonomi modeli geliştirmeye çalışacaksın. Bu zihniyetin bu memleketi getirdiği hal budur. Artık yeter. Memleketi, bu uçurumun kenarından döndürebiliriz. Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ile konuşulacak. AB ile de bu konular konuşulacak.”

Erhürman, AB kaynaklarından yararlanmanın, bu memleketin hakkı olduğunu söyledi, kendilerinin bu hakkı ‘söke söke’ alabileceğini söyledi.

Erhürman, “Geçmişte de aldık zaten. Mali Yardım Tüzüğü de Yeşil Hat Tüzüğü de bizim mücadelemizle geldi” dedi.

“CTP çok yönlü ekonomik politikalarıyla geliyor. Ekonomi odaklı kadrolarıyla geliyor” şeklinde konuşan Erhürman, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğine dikkat çekti.

