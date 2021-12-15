banner583
banner753
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
24 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
24 0
 
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
93 0
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
41 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
55 0
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
120 0
banner661
banner726

“Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek”

banner476

CTP lideri Erhürman: “Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ve AB ile konuşulacak”

banner714
“Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek”
banner721
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin ekonomi odaklı kadrolarıyla yola çıktığını, seçimde tüm kadroların ekonomiyi konuşmak zorunda olduğunu belirtti.
CTP Lideri Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlu davranmıyor” ifadelerini kullandı.
Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu çıkacak, UBP hükümetleri döneminde ekonomi nereden nereye getirildi, bunu söyleyecek. Kimin kaç kişiyle gezdiğini konuşmayacak. Sayın Sucuoğlu’nun kötü yönetimin, ekonomiyi nasıl ekstradan kötü duruma getirdiğini açıklaması gerek” ifadelerine yer verdi.
UBP yöneticilerinin konuşmalarına bakıldığı zaman, kendilerine başka bir dünyadan seslenildiği izlenimine kapıldıklarını ifade eden Erhürman, söz konusu kişilerin, halkın gailesini zerre kadar çekmediklerini savundu.
Halkın gailesini çekmeyenlerin, bu seçim döneminde aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, UBP’nin gerçek gündeminin halk ve ekonomi olmadığını savundu.
Borçlar ertelenince faizlerin işlediğini, halkın gelirlerinin ise artmadığını söyleyen Erhürman, “Sorunları halının altını süpürme ve seçimlerin sonrasına atma gibi bir zihniyetleri var” dedi.
Erhürman, UBP hükümetlerinin, halkı fakirleştirip yoksullaştırdığını da savundu.
Tufan Erhürman, şöyle devam etti:
“Türkiye en çok bizi seviyor üzerinden ekonomi modeli geliştirmeye çalışacaksın. Bu zihniyetin bu memleketi getirdiği hal budur. Artık yeter. Memleketi, bu uçurumun kenarından döndürebiliriz. Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ile konuşulacak. AB ile de bu konular konuşulacak.” 
Erhürman, AB kaynaklarından yararlanmanın, bu memleketin hakkı olduğunu söyledi, kendilerinin bu hakkı ‘söke söke’ alabileceğini söyledi.
Erhürman, “Geçmişte de aldık zaten. Mali Yardım Tüzüğü de Yeşil Hat Tüzüğü de bizim mücadelemizle geldi” dedi.
“CTP çok yönlü ekonomik politikalarıyla geliyor. Ekonomi odaklı kadrolarıyla geliyor” şeklinde konuşan Erhürman, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğine dikkat çekti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.