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Son Dakika: Hükümet istifasını sundu

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Son Dakika: Hükümet istifasını sundu

KKTC'de sabah saatlerinden beri devam eden “Maliye BakanıSunat Atun görevden alınacak mı” tartışması UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümetinin “Ya biz ya Sunat Atun” resti ile başka bir boyuta taşındı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifasını sunduğu iddia edildi.

Aldığımız bilgilere göre UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Başbakan Sucuoğlu’nun Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak istediği ancak Tatar’ın karara imza atmadığı biliniyordu.

Akşam saatlerinde yapılan görüşmede ise UBP-DP-YDP hükümeti “Ya Atun’u görevden al ya da hükümetin istifa kararını onayla” restini çekti.

Hükümette yaşanan bu son gelişmelerin ardından gözler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kararında.

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