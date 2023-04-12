“Skandal bir gerekçe”

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e gönderilen, maaşlardan kesintiyi de öngören depremle ilgili yasa tasarısı dünkü Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili Meclis kürsüsünde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yasa tasarısını Meclis’e gönderme gerekçesini “Ünal Üstel’le gerçekleştirdiği görüşme sonucu gerekli düzeltmelerin yapılması için” şeklinde ifade ettiğini belirterek, bunun kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu, yasaları Başbakanın ya da hükümetlerin yapmadığını söyledi.

Barçın, bu gerekçeyi “tam bir skandal” ifadesiyle niteledi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki açıklamalarını kürsüden okuyan Barçın, Tatar ve Donangil’e kürsüden çağrı yaptı, “Bu yasayla ilgili Savcılıktan yazılı görüş talep ettiniz mi? Bu konuda görüş geldiyse, bunu kamuoyuyla paylaşın” dedi.

