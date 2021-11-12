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“Siz kimsiniz?”

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TDP Milletvekili Angolemli, toplumun yarısından fazlasının ‘federasyon’ demesine rağmen, hükümetin ne hakla ‘iki devlet’ dediğini sorarak; “Siz kimsiniz? Burası eyalet, Elçilik de Valilik midir?” diye sordu

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“Siz kimsiniz?”
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UBP-DP Hükümet Programı‘nın görüşüldüğü  Meclis Genel Kurulu‘nda konuşan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli,  Kıbrıs sorunu konusunda ‘iki devletli‘ sözde politikaları savunan partilere hitap etti.
Angolemli, “Bu yeni bir hükümet değil, sadece Başbakan’ı değişti. Bir de Elçiliğe gitmişler. Halk buna gülüyor. Valilik mi orası, neresidir?” diye sordu.
Halkın pahalılık altında inim inim inlediğini ve bunun nedeninin de TL’nin döviz karşısındaki durumu olduğunu vurgulayan Angolemli, bu toplumun bunu geçmişte de yaşadığını söyledi.
UBP-DP Hükümet Programı’nda da ‘iki devletli’ sözde çözüm modelinde bahsedildiğini hatırlatan Angolemli, hükümete ‘Siz kimsiniz?’ diye sordu.
“Toplumun yarısından fazlası federasyon diyecek, siz iki devlet diyeceksiniz” diyen Angolemli, Meclis kurulduktan sonra tüm toplumu ilgilendiren konularda bu Meclis’in karar verdiğini, federasyon ya da toprağın yüzde 28’sinin verilmesi gibi kararların da hep bu meclisten çıktığını belirtti.
Bütün bu gerçeklere rağmen bugün olanların ne anlama geldiğini sorgulayan Angolemli, “Kimsiniz siz ve kendi aklınızla Kıbrıs konusunda Meclis’e danışmadan ve onun kararlarına ters düşerek devam edeceğiz diyorsunuz” diye sordu.
Angolemli, “Biz toplanırsak yığınlarla ve bunu istemeyiz dersek ne olacak? Birbirimize gireceğiz. Birlik ve beraberlik sağlanması için Meclis’ten karar çıkması lazım. Ne yapar Meclis? Gerek açık gerek kapalı oturup yapar, konuşur tartışır bir karar çıkarır. Bu konu bizi bölmekten başka bir işe yaramadı. Burası eyalet midir? Buranın bir Meclis’i var, buraya danışmak zorundasınız. Bu Meclis’i dikkate almak zorundasınız. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman ve Mustafa Akıncı’nın aldığı oy yüzde 50’yi geçiyor. Peki ne istiyordu bu insanlar; Federasyon! Bunları dikkate almazsanız, ileride bu toplumun başına çok işler açacaksınız” dedi.
 
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