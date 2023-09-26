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Siyasilerin yarısı cep telefonuyla oynadı

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Ara bölgede yeniden bir araya gelen bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin yarısının cep telefonuyla oynadığı görüldü

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Siyasilerin yarısı cep telefonuyla oynadı
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Bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinin, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerindeki rutin toplantıları dün devam etti.
Ara bölgede yeniden bir araya gelen bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri, kadınlar ve gençlerin barış süreçlerine katılımının teşvikinde fikir birliğine vardı. Toplantıda, salonun yarısının cep telefonuyla oynadığı anlar, objektiflere yansıdı.
Partilerin üzerinde mutabakata vardıkları konu başlıkları ise, “kapsayıcı temsil”, “kadınların liderliğindeki girişimlerin desteklenmesi”, “kadın hakları savunuculuğu”, “cinsiyete duyarlı politikalar”, “toplumlararası diyaloğun teşvik edilmesi”, “medya ve iletişim”, “izleme ve değerlendirme”, “kültürel değişim programları” ve “katılım ve yetkilendirme” olarak 9 maddede açıklandı.
 
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