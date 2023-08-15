“Siyasetin bu tür davranışlarına alıştım”

Alişan Şan’dan görevi devralan yeni Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Ben de daha önce iki kez bakanlık görevine geldim ve iki kez de bakanlığı devretmiş bir kişi olarak siyasetin bu tür davranışlarına alışmış bir kişiyim” dedi

Başbakan Ünal Üstel’in kabinede değişikliğe gitmesinin ardından dün Maliye Bakanlığında görev değişikliği yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova, dün görevi UBP Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’dan devraldı.

Alişan Şan, halka, bu zor ekonomik koşulları yansıtmamak için hükümet, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, bu süreçte bazı “kritik” adımlar attıklarını da kaydetti.

Şan, “Özellikle göreve geldiğim zamandan bugüne kadar yüzde 30’un üzerinde bir hayat pahalılığı oldu. Bu son 10-15 yılın en yüksek hayat pahalılığı oranı olacak diye düşünüyoruz” diyerek, bu ekonomik şartlarda çalışanlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ve öğrenciler ile diğer sektörlerde çalışanların bunu en hafif şekilde hissetmesi için her türlü çaba gösterdiklerini söyledi.

Şan ayrıca, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’nin desteği ile de, çiftçilere, hayvan yetiştiricisine ve diğer sektörlere bütçenin dışında ek kaynaklar yarattıklarını da belirtti.

Göreve geldiği dönemde maaşların ödenmesinde birtakım sıkıntıların yaşandığını anımsatan Şan, “Bugün görevimi Berova’ya devrederken bir nebze de olsa gönül rahatlığı ile devrediyorum. Bugün aldığımız rakamlara baktığımızda, bir maaş ve fazlası bir kaynağımız vardır. Bu bir yıllık dönem içerisinde çabalarımızla bunu bir yerde başarabildiğimiz inancındayım” dedi.

“Berova’nın da bu görevi, bu bayrağı daha ileri noktaya götüreceğine inanıyorum” diyen Şan, Başbakan’ın takdiri ile göreve başladım. Bu bir nöbettir, görev sırasıdır. Başbakan’ın takdiriyle bu görevim sonlanmış bulunmaktadır. Değerli dostum Berova’ya bu görevi devrediyorum. Yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Şan, kendisine bu görevi veren Başbakan Ünal Üstel’e, görev süresi içerisinde birlikte çalıştığı tüm çalışma arkadaşlarına ve bürokratlara teşekkür etti. Şan ayrıca sendika temsilcilerine ve muhalefete de teşekkür etti.

Özdemir Berova, “Bugün burada bir görev değişimi yapıyoruz” diyerek, Alişan Şan ile parlamentoda birlikte çalıştıklarını ve kendisine çok değer verdiğini söyledi.

Berova, Başbakan Üstel’in takdiriyle Maliye Bakanlığında bir görev değişikliği yapıldığını belirterek, “Bu tür değişiklikler zaman zaman siyaset içinde olan değişikliklerdir. Ben de daha önce iki kez bakanlık görevine geldim ve iki kez de bakanlığı devretmiş bir kişi olarak siyasetin bu tür davranışlarına alışmış bir kişiyim, zor bir zamanda, zor bir görev üstlendiğimizin de farkındayız.” dedi.

