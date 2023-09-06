“Sınav derhal iptal edilmeli”

TDP Genel Başkanı Mine Atlı: “Bu sınav ve münhaller derhal iptal edilmeli, bu skandallara imza atan herkes yargı önüne çıkarılmalı ve ibretlik cezalarla toplumun adalet duygusu yeniden tesis edilmelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, yüzlerce kişinin haftalarca ter dökerek hazırlandığı, geleceğe dair iş ve gelir hayali kurduğu bir sınavda dahi ustalarının Türkiye’de yaptığı hile ve torpil yöntemlerine başvurarak, birilerinin üzerine basıp kendinden gördüklerine yer açanların bu davranışlarının, toplumu tamamından önce siyasetin ve yetkili makamlarda oturanların nasıl yozlaştığının ispatı olduğunu kaydetti

Atlı, Kıb-tek’te yapılan münhallerle ilgili ilk günden bu yana konuşulan şaibelerle ilgili açıklamalar yaparak gerek muhalefetin gerekse sorumluların sessizliğine dikkat çektiklerini, iddialarda konuşulan suçların hapislik cezası gerektiren ciddi suçlar olduğunu vurguladıklarını hatırlattı.

Mine Atlı, “Eğer bir skandal ‘Geliyorum’ diyerek ayak seslerini duyuruyorsa, olup bitmesini mi beklemek gerekiyor? Neden toplumsal muhalefet organize edilerek ve öncesinde yapılan Meclis oturumlarında şüpheli durumlar dile getirilerek, yetkili konumdakiler üzerinde bir baskı unsuru oluşturulup, önüne geçilemiyor? Münhalle ilgili yaşanan skandallardan önce bunu konuşmamız gerekiyor” dedi.

Mine Atlı açıklamasında, yüzlerce kişinin haftalarca ter dökerek hazırlandığı, geleceğe dair iş ve gelir hayali kurduğu bir sınavda dahi ustalarının Türkiye’de yaptığı hile ve torpil yöntemlerine başvurarak, birilerinin üzerine basıp kendinden gördüklerine yer açanların bu davranışlarının, toplumu tamamından önce siyasetin ve yetkili makamlarda oturanların nasıl yozlaştığının ispatı olduğunu kaydetti.

Mine Atlı, “Şimdi günler öncesinden dikkat çektiğimiz bu skandal büyüyor, torpilli listeler ortalığa saçılıyor, her isim bir siyasetçinin, bir kurum yetkilisinin akrabası, ahbabı çıkıyor. Yetmiyor, üstüne bir de sınava ve münhale hiç girmeyenler de istihdam ediliyor. İşte kurumlardaki ve siyasetteki bu çürüme ve kokuşmuşluk da bir toplum mühendisliği marifetiyle genele yayılmaya çalışılıyor” dedi.

Kurumda örgütlü sendikanın istihdamları Mahkemeye taşıyacağına dair karar aldığına işaret eden Mine Atlı, bu süreçte sendikanın mücadelesinin yanında olacaklarını söyleyerek, sadece istihdamların da geri çekilmesinin yeterli olmadığını vurguladı.

Mine Atlı, “Bu sınav ve münhaller derhal iptal edilmeli, bu skandallara imza atan herkes yargı önüne çıkarılmalı ve ibretlik cezalarla toplumun adalet duygusu yeniden tesis edilmelidir. Ayrıca yeni yapılacak olan sınav ve münhaller, bağımsız kurumların hazırladığı sorularla, bağımsız gözlemciler eşliğinde yapılmalı ve sonuçlar da bağımsız bir değerlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu arada, sınavda ter döken rakiplerinin önüne geçerek, üstüne basarak verilen bu yasa dışı imkanları değerlendirenler de derhal durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

