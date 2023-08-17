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Serkan İlseven İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu

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Serkan İlseven İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu
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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Mustafa Mesut Ener görevinden alındı, yerine Serkan İlseven atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Mesut Ener bugünden itibaren görevden alındı.
Cumhurbaşkanlığı Dairesi Cumhurbaşkanlığı Müdürü olan Serkan İlseven de, bugünden itibaren görevden alınırken, İlseven’in İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmasına karar verildi.
 
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