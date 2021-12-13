Sennnaroğlu ve Gündüz liste dışı kaldı

UBP'de Meclis Başkanı Önder Sennnaroğlu ve milletvekili Menteş Gündüz liste dışı kaldı. Sennaroğlu, bu sonucu beklemediğini söyleyerek parti içerisindeki “gruplaşmalara” vurgu yaptı





UBP’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İskele’de liste dışında kalırken, Güzelyurt’ta ise Hasan Büyükoğlu’nun kontenjan adayı olması nedeniyle mevcut milletvekillerinden ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de liste dışında kalan bir diğer sürpriz isim oldu.

Bu arada Milletin Partisi Genel Başkanıyken, Bertan Zaroğlu ve tüm parti üyeleriyle birlikte UBP’ye geçen ve Girne’den aday adayı olan Rüyam Karaca, 11 vekilin çıkacağı Girne’den 14. sırada, 13 vekilin çıkacağı Mağusa‘dan aday olan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ise 16. sırada kalarak liste dışı kaldılar



“BU SONUCU BEKLEMİYORDUM”

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi'nde 23 Ocak Genel Seçimleri için aday listesi dışında kalan Meclis Başkanı, UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu, bu sonucu beklemediğini dile getirdi, “Kırgınlığım ya da kızgınlığım yok” dedi.

Sennaroğlu, "kırgınlığım yok" dese de parti içerisindeki “gruplaşmalara” dikkat çekti.

Sennaroğlu, 23 Ocak seçimleri için İskele bölgesinde 10 aday adayının yarıştığını, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre 5 adayın seçilmesi gerekirken, 2 kişiye tercih yapıldığını ifade etti, “5 kişi olsa gruplaşma olmaz. 2 kişi tercih edilecekti, burada da gruplaşmalar daha kolay olur. Yanlış durum” dedi.

Başbakan, Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile henüz görüşmediğini, kendisini aramadığını da dile getiren Sennaroğlu, 23 Ocak’a kadar görevinin başında olacağını kaydetti.

Sennaroğlu, “Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim” şeklinde konuştu.

