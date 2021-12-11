“Seçimlere Türkiye’den müdahaleler var”

BKP’den sonra YKP de seçimlere katılmama kararı aldı. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Gerçekten seçim mi olacak yoksa hazırlananı onaya mı sunacaklar?“ diye sordu







Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 23 Ocak’taki erken seçime aday göstererek katılma sebebi bulamadığını açıkladı.

YKP, herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da, boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç olarak kullandığını; partinin ve toplumsal muhalefetin örgütlenme ve mücadele kapasitesinin, halkın beklentileri, yerel ve genel siyasi gelişmeler gibi somut faktörlerin, seçimlerde aday gösterip göstermeme, seçim ittifaklarına dâhil olup olmama kararlarını şekillendirdiğini söyledi.

YKP, yeni bir dünya, yeni bir Kıbrıs, başka türlü bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inananları, sokakta “ötekilerin” yanına çağırdı.

Yeni Kıbrıs Partisi, Ocak 2022 seçimlerindeki tavrını açıklamak için basın toplantısı düzenledi ve parti meclisinin aldığı kararı YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı duyurdu.

Kanatlı, kendilerine sıkça “seçimlerde aday göstererek katılmak için neden işbirliği yapmadıklarının” sorulduğunu hatırlatarak, eylem ve söylem birlikteliği olmayan, tabandan destek bulmayan birlikteliklerin istenen hedeflere varmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Seçimlere Türkiye’den gelen bazı müdahaleler olduğunu iddia ederek eleştiren Kanatlı, “Gerçekten seçim mi olacak yoksa hazırlananı onaya mı sunacaklar?“ diye sordu.

Bu şartlar altında YKP’nin, 23 Ocak’taki erken seçime aday göstererek katılma sebebi bulamadığını belirten Kanatlı, partisinin; seçim telaşında olanların kalabalıkta seslerinin bastırılacağı bir ortamda dışarda durmanın, sesini duyurmada daha faydalı olacağı düşüncesinde olduğunu vurgulayarak, bugünkü mevcut durumda, “kimseye hayırlı olmayacak bu seçimlere ‘hayır’ denmesini, böylesi bir alternatif-sizlikte sistem içi alternatiflerden bir kopuş” olarak düşündüklerini söyledi.





