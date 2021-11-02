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“Seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla dışarıdan destek veririz”

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“Seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla dışarıdan destek veririz”
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DP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurmak için parti ziyaretlerine başlayacak UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşecek bir şeyi olmadığını, seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla hükümete dışarıdan destek verebileceklerini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen ve hükümet kurmak üzere parti ziyaretlerine başlayacak olan Faiz Sucuoğlu’nun Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık nedeniyle yurtdışında olması nedeniyle YDP ile planlanmış bir görüşmesi olmadığı bildirilmişti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, sağlık nedeniyle Ankara’da olduğunu doğrularken, UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşecek birşeyi olmadığını söyledi.

Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada UBP’nin kuracağı hükümette yer almayacaklarını duyurduğunu hatırlatan Arıklı, “Tavrımız aynıdır. Hükümet kurma noktasında bize ihtiyacı varsa, seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla dışarıdan destek veririz” dedi.

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