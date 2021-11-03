Seçim hükümetinde TDP olmayacak

TDP Başkanı Özyiğit, seçim hükümetinde TDP’nin olmasının söz konusu olmadığını vurguladı



Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birliği Partisi (UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi’nin (HP) ardından Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.

Sucuoğlu’nun TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşmesi 17.00 sıralarında başladı.

Genel Başkanlar Özyiğit ve Sucuoğlu, ‘en erken zamanda, erken seçim’ görüş birliği olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir yıla yakındır doğru düzgün çalışamayan Meclis’in işlevini tamamladığı konusunda fikir birliği olduğunu ifade etti, erken seçim vurgusu yaptı.

UBP’nin Geçiş Hükümeti’ne işaret ettiğini, kendilerinin ise en erken sürede erken seçimin şekillenmesinden yana olduklarına vurgu yapan Özyiğit, gelişmelerin şekilleneceğini, parti yetkili kurullarında da değerlendirileceğini belirtti.

Özyiğit, seçim hükümetinde TDP’nin olmasının söz konusu olmadığını ancak, herkesin katılacağı başka bir hükümet önerisinin değerlendirilebileceğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ‘en erken zamanda, erken seçim’ görüş birliği olduğunu vurguladı.

Bütçenin en kısa sürece Meclis’e sevki, seçim öncesi bütçenin geçmesi konusunda da fikir birliği olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bir an önce geçmesi gereken yasalar ve bütçeyi tamamlayıp erken seçime gitme hedefini işaret etti.

“Hedef olarak belirlediğimiz tarihlerden olumlu oy çıkacak gibi görünüyor” diyen Sucuoğlu, sürecin hafta sonuna kadar tamamlanması halinde yeni hazırlanmış olan bütçenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Meclise gönderileceğini aktardı.

