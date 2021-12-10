Savaşan: “Milliyetçilerin Şimdiki Görevi Ekonomiyi Canlandırmaktır”

UBP milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Savaşan, “bizim kuşağa düşen görev, atalarımızdan devraldığımız bu vatan toprakları üstünde halkımızın refah ve huzur içinde yaşayacağı bir düzen yaratmaktır. Bu bizim milliyetçiliğimizin ve vatan sevgimizin kanıtı olacaktır” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili aday adayı Dr. Ahmet Savaşan, milliyetçi gençlerin görevinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde yaşayacağı bir düzen yaratmak olduğunu vurguladı.Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Dr. Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk halkının kahraman mukavemetçileri bir varoluş mücadelesi sürdürerek bizlere bir vatan hediye ettiler. Bizim kuşağa düşen görev onlardan devraldığımız bayrağı daha yükseklere çıkarmaktır” diye konuşarak şimdiki durumda Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik sorunu olmadığını ancak daha huzurlu ve refah içinde yaşanacak bir ekonomik düzene ihtiyaç duyduğunu belirtti.Dr. Ahmet Savaşan, “ekonomide inişli çıkışlı bir dönem yaşıyoruz. Daha istikrarlı ve sürekli gelişen bir ekonomik düzene ihtiyacımız olduğu ortadadır. Bugüne kadar başarı ile sürdürdüğümüz ekonomik faaliyetlere, turizm, yükseköğretim ve konut sektörüne dikkat etmemiz, bunların yanına yeni teknolojilere dayalı bilişim ve tarım sektörlerini eklememiz gerekiyor” diye konuştu. Savaşan, bu ekonomik gerekliliklerin herkes tarafından kabul edildiğine işaret eden Ahmet Savaşan , bunu başarabilecek siyasi partinin UBP olduğunun altını çizdi. Savaşan, “Genel Başkanımız Faiz Sucuoğlu kaptanlığındaki UBP’nin bunu yapmak için verecek sözü, sözünü tutacak gücü var” ifadelerini kullandı.Ülke ekonomisinin kalkınmaya devam etmesi için yapılması gerekenleri anlatan Ahmet Savaşan, “bu ülkede turizm ve yükseköğretim sektörlerinin yaratıcısı Ulusal Birlik Partisi’dir. Muhalefetin o zamanki temsilcileri turizm sektörünü küçümser, üniversitelerimiz ile alay ederken UBP bunların geleceğin sektörleri olduklarını öngördü ve gerekli çalışmaları yaptı. Ben bu vesile ile ülkemizdeki önemli kazanımların altında imzası bulunan bütün eski genel başkanlarımızı ve partimizin yöneticilerini saygı ile selamlıyorum. Şimdi önümüzde bulunan görev, bu sektörlerimizi salgın sonrasında yeniden ayağa kaldırmak ve bunların yanına bilişim sektörü ile modern tarımı koymaktır. Bunu da yine UBP yapacaktır” dedi.Bu hedeflere varılmasının siyasi etkilerinin de olacağına dikkat çeken Ahmet Savaşan, “bu görevleri başardığımız zaman ada üzerindeki varlığımız pekişecek, Kıbrıs Rum tarafının saldırıları boşa çıkmış olacaktır. Milliyetçilerin şimdiki görevi, ekonomik kalkınmayı sürekli hale getirmek, Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde yaşayacağı koşulları pekiştirmektir” ifadelerini kullandı.Dr. Ahmet Savaşan, milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak ise “Uzun zamandır UBP içinde çeşitli kademelerde görev yapıyorum. UBP’liler ile iç içe yaşıyorum. Günün her saati beraberiz. Birlikte yaşıyor, birlikte düşünüyor; birlikte seviniyor, birlikte üzülüyoruz. Onlar benim ne yapıp ne yapmayacağımı çok iyi biliyorlar. Onlar benim, turizm, sağlık idaresi, eğitim sektörü gibi alanlardaki birikimimin farkındadırlar. Ben de önümüzdeki süreçte görev talep etme iradesini ortaya koydum. Görevi verecek olan UBP’lilerdir ve ben de UBP’lilere güveniyorum” diye konuştu.Savaşan, “UBP’li kardeşlerimin, büyüklerimin bu ülke için, geleceğimiz için her platformda yılmadan, usanmadan savaşacak, bunun için gerekli bilgiye, donanıma ve dinamizme sahip olan arkadaşlara görev vereceğine kimsenin kuşkusu olmamalıdır” diyerek UBP üyelerine olan güvenini de ifade etti.