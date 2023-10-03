“Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarmıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Akaryakıt zammı yapmamak için elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktayız” dedi ve Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin 44 TL, Türkiye’de 37 TL, KKTC’de ise 32 TL olduğuna işaret etti



Global ekonomik krizin sonuçlarının KKTC’ye de yansıdığına işaret eden Amcaoğlu, Global fiyatların bilinmesine rağmen, akaryakıt üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “Akaryakıt zammı yapmamak için elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktayız” dedi.

Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin 44 TL, Türkiye’de 37 TL, KKTC’de ise 32 TL olduğuna işaret eden Amcaoğlu, “Daha ucuz akaryakıt, daha çok üretim için uğraşıyoruz. Güney Kıbrıs’tan yüzde 57 daha ucuz bir fiyat ortada” diye konuştu.

Amcaoğlu, “Petrol ülkeleri, brent petrolde varil başına 100 Dolar fiyat hedefi koydu. Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz. Ülkede her şey bitti, her şey çok kötü diye siyaset olmaz. Ülkede sadece negatif bir hava yaratmak kimseye fayda sağlamaz. Pozitif anlamda, olabilecekleri de ortaya koymak gerekir” açıklamasında bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu , BRT’nin Meclis Yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.Global ekonomik krizin sonuçlarının KKTC’ye de yansıdığına işaret eden Amcaoğlu, Global fiyatların bilinmesine rağmen, akaryakıt üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını ifade etti.Bakan Amcaoğlu, “Akaryakıt zammı yapmamak için elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktayız” dedi.Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin 44 TL, Türkiye’de 37 TL, KKTC’de ise 32 TL olduğuna işaret eden Amcaoğlu, “Daha ucuz akaryakıt, daha çok üretim için uğraşıyoruz. Güney Kıbrıs’tan yüzde 57 daha ucuz bir fiyat ortada” diye konuştu.Amcaoğlu, “Petrol ülkeleri, brent petrolde varil başına 100 Dolar fiyat hedefi koydu. Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz. Ülkede her şey bitti, her şey çok kötü diye siyaset olmaz. Ülkede sadece negatif bir hava yaratmak kimseye fayda sağlamaz. Pozitif anlamda, olabilecekleri de ortaya koymak gerekir” açıklamasında bulundu.