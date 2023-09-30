“Rum zihniyetinin bir tezahürü”

Meclis Başkanı Töre, Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da "işgalci" olduğunu iddia eden Rum Yönetimi Başkanı Dimitriu’ya tepki gösterdi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’ndaki iddialarına verdiği yanıttan dolayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve Türkiye’ye teşekkürlerini yineledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

“Dublin'de yer alan Avrupa Parlamento Başkanları Konferansında Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da "işgalci" olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs konusunun 1974'te başladığı yönündeki Rum teziyle uluslararası toplumu yanıltmaya devam etmiştir.

1960 Kıbrıs Cumhuriyetindeki ortaklığımızı fiilen ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal ederek etnik temizliğe başlayan Rum tarafının, suçluluğun telaşıyla, her uluslararası platformda olduğu gibi, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda da Türkiye'yi "işgalci" ve sorunun kaynağı olarak nitelemesi, hiç değişmeyen Rum zihniyetinin bir tezahürüdür.

Garantör Türkiye'ye müdahaleden başka seçenek bırakmayan Güney Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırgan ve gerçek olmayan iddialarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş " Kıbrısta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı grupların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve kalmadı" yanıtını vererek milli ve haklı davamıza her zamanki gibi kararlı şekilde sahip çıkıldığını ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'a ve nezdinde Türkiyemize teşekkürlerimi yineliyorum”.

