“Radikal kararlar alacağız”

Başbakan olmaya hazırlanan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, alışılmış dışında radikal kararlarla adımlar atacaklarını, kangreni merhemle tedavi etmeyip kesip atacaklarını söyledi

Faiz Sucuoğlu’nun başkan seçildiği 22’inci Olağan Kurultay sonrasında dün Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu ilk kez Sarayönü’ndeki binada toplandı.

Toplantıya Ersan Saner'in katılmaması dikkatlerden kaçmazken, Saner'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da ilk Meclis Grubu toplantısında yer almadı

1 saat süren UBP Meclis Grubu toplantısı saat 17.00’da sona erdi.

UBP Parti Meclisi toplantısı için YDÜ Büyük Kütüphane’ye gidildi.

Başkan Sucuoğlu, yeni seçilen Parti Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

UBP Parti Meclisi, UBP 22. Olağan Kurultayı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı.

Sucuoğlu, UBP’nin olağan kurultayını yaptığını ve seçimlerin sonuçlandığını söyledi. Bir kaç itiraz olduğunu ve bunların değerlendirileceğini ifade eden Sucuoğlu, Kurultayda gösterilen olgun tavır, anlayış ve birlik beraberliğe teşekkür etti ve “yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Sucuoğlu, alışılmış dışında radikal kararlarla adımlar atacaklarını, kangreni merhemle tedavi etmeyip kesip atacaklarını söyledi.

Partide disiplin ve otoritenin hakim olacağını ifade eden Sucuoğlu, hükümet oluşumu sonrası 4-5 ay içinde parti tüzüğünün güncelleneceğini, partiye yakışır herkese eşit yaklaşan, partinin önünü açacak bir tüzük hazırlanacağını ve tüzük kurultayına gidileceğini kaydetti.

Örgütsel yapıya da çok ciddi önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, tabanın önemine vurgu yaptı, örgütsel yapıya ağırlık verilerek, daha da güçlendirileceklerini ve örgüt başkanlarının ağırlığını artıracaklarını dile getirdi.

“Biz sağlam duracağız ki ülke de sağlam durabilsin” diyen Sucuoğlu, yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini, hedefin erken genel seçimde tek başına iktidara gelmek sonra da yerel seçimlerde başarılı olmak olduğunu söyledi.



