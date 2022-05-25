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“Protokolün zamanında uygulama noktasında tereddütlerim var”

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“Protokolün zamanında uygulama noktasında tereddütlerim var”

 
Mecliste konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, protokolle ilgili tartışmaların vicdan ve akıl süzgecinden geçerek yapılmasını istedi.
Yıllardır halledilemeyen, halının altına süpürülen problemlerle yüz yüze olunduğunu söyleyen Arıklı, “Umuyorum ki zamanında bu protokolü uygulayabilelim, zamanında uygulama noktasında benim de tereddütlerim var” dedi.
2016-2018 protokolünde de, bugün eleştirilen konular gibi ‘ekonomi dışında’ hükümler olduğunu savunan Arıklı, o dönemde itiraz edilmediğini, ‘bu parayı istemiyoruz’ denmediğini söyledi. “Bu tarafta olursanız başka türlü konuşursunuz, o tarafta olursanız başka türlü konuşursunuz” diye muhalefete seslenen Arıklı, muhalefetten de sert tepki aldı. “Bu bir reform Hükümeti’dir. Bu reformlar şu veya bu şekilde gerçekleşecek” diyen Erhan Arıklı, muhalefetten yardım istedi, “Yardımcı olursanız teşekkür ederiz, etmezseniz de biz yapacağız” dedi.
 
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