“Protokollerin zemini kaydı”





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ile imzalanan ekonomik protokolü Meclis’te gündeme taşıdı, uzun süredir, imzalanan ekonomik protokollerin zeminin kaydığına vurgu yaptı.

Erhürman, protokollerin sosyal ve ekonomik kalkınma noktasında işlevsiz hale geldiğini hatta bazı noktalarda negatif işlev gördüğünü belirtti.

Erhürman, Perşembe günü imzaların atılmasına rağmen protokolün halen kendileriyle paylaşılmamasını eleştirdi.

Meclis’te eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıkan Başbakan Faiz Sucuoğlu da, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün, imzadan 2 saat öncesinde sonuçlandığını kaydetti, “Hazır olmayan, belli noktalarda katkı konulacak protokolü nasıl verecektik?” diye sordu.

Bu konuda herhangi bir kasıt ve gizlilik olmadığını öne süren Sucuoğlu, hazır olmasının ardından çalışmanın paylaşılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Gizli değil. Önce Bakanlar Kurulu’na gidecek sonra Meclis’e gelecek” dedi.

