“Protokol, Anayasal düzenin değişmesine yönelik”

CTP lideri Erhürman, “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü denen protokolde gösteri yürüyüşünden din işlerine kadar mali ya da iktisadi olmayan pek çok unsur olduğunu söyledi ve “Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik bir protokol var” dedi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok oluşa doğru sürüklendiğini ancak bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu, umudun her zaman var olduğunu söyledi.

“Türkiye’den gelecek sermayenin önündeki tüm sınırlandırmalar kaldırılmak isteniliyor” diyen Erhürman, bunun ilk kez protokole girdiğini belirtti.

Mülkiyetle ilgili tüm sınırların da kaldırılmak istendiğini anlatan Erhürman, “Yurttaşlığı da bunun içine katarsak ortada bir varoluş sorunu vardır” dedi

Erhürman, “Bunlar yaşanırken enflasyon yüzde 98, gıda enflasyonu yüzde 118” şeklinde konuştu.

Protokolde 4 milyar 250 milyon TL görülen kaynağın aslında yarısı kadar olduğunu belirten Erhürman, “Türk Lirası’ndan kayıplarımıza yönelik protokolde hiçbir tedbir yoktur” dedi.

Erhürman, elektrikte ikinci kez yapılacak zammı hatırlatarak, nizamnameye göre 2 ayda bir fiyatların düzenlenecek olmasını eleştirdi, şöyle devam etti: “Madem ki elektrik fiyatları 2 ayda bir değerlendirilecek, marketlerdeki fiyatlar 2-3 haftada bir değişiyor. Çiftçiye, hayvancıya verilen desteği de 2 ayda bir değerlendirin. Asgari ücreti 2 ayda bir değerlendirin. Bunlar kısa vadede… Ama maaşları Euro’ya endekslemek zorundayız. Hükümetle ilgili bunu beklemek yerine ölü gözünden yaş beklemek daha gerçekçi” dedi.

Erhürman, CTP milletvekilleri, örgüt başkanlarıyla birlikte Lefkoşa Paradise Park’ta “Yok Oluşa, Ekonomik ve Demokratik Fukaralaşmaya Hayır” sloganıyla basın toplantısı düzenledi.

Ülkede yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün Anayasal düzenin değişmesine yönelik olduğunu savundu.

Erhürman, yönetenlerin ekonomik sorunlara çare bulmaya çalışmadığını, sadece pandeminin, Rusya Ukrayna savaşının değil, TL kullanımının, basiretsizlik ve beceriksizliklerin ülkeyi bu noktaya getirdiğini söyledi. Erhürman, “Yoksulluk kader değil. Beceriksizlikleri insanları bu noktaya getirdi” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolüne değinen Erhürman, dövizin arttığını, TL’nin değer kaybettiğini TL’de ortaya çıkan erimeyle yaşanan sıkıntılara yönelik protokolde çözüm ve öneri bulunmadığını kaydetti.

Erhürman, protokolde iktisadi ve mali tedbirler yerine sendikal haklar, toplu sözleşmelerden doğan haklar gibi haklara ayrıca ders kitaplarının değişmesi, yasamanın etkinliği gibi farklı alanlara sınırlamalar getirilmeye çalışıldığını savundu.

Kendi ayakları üzerinde durmanın önemine vurgu yapan Erhürman, “kendi ürettiğimiz kaynaklarla kendi asgari ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz” dedi.

Erhürman, kaynağın yatırımlar için gerekli olduğunu, dış kaynağın Türkiye ve Avrupa Birliği’nden elde edilebileceğini, Türkiye ile imzalanan protokolün bu nedenle önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, asgari ücrette de 8 bin TL’den bahsedildiğini, bu kadar yüksek bir rakamı esnafın nasıl ödeyeceğini sorarak, “Kaynak yaratmak zorundasınız” dedi.

Ek bütçede mahalli gelirin daha az gösterildiğini ileri süren Erhürman, 3 milyar 200 milyon TL’nin saklanarak belediyelerin batırılmaya çalışıldığını savundu.

“belediyeler batırılmak isteniyor ki yasalar geçirilsin. Belediyelere gidecek devlet katkısı ek bütçe oyunlarıyla engellenmek isteniyor” diyen Erhürman, Maliye'deki kaynağı gösterdiklerini, o kaynağı korumaya almak gerektiğini söyledi.

E-devlet konusundaki yasa tasarısıyla mücadele ettiklerini söyleyen Erhürman, Türkiyeli bürokratlar düzeyinde imzalanan bir protokolle e-devlet veri analizi yönetiminin tamamen TÜRKSAT’a devredilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Güven yaratıcı önlemler konusunda değerlendirme yapan Erhürman, Gazimağusa limanı, Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Euro’ya geçişin de gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

“Yol oluşa doğru gidiyoruz” diyen Erhürman, bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkeye yaptığı ziyarette CTP’ ile ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Erhürman, CTP’nin barışçı bir parti olduğunu, kurulduğu günden beri bunu öne çıkardığını, teröre, çatışmaya ve savaşa her zaman karşı olduğunu kaydetti.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu tip ithamları en açık şekilde reddediyor, kabul edilemez buluyoruz. Bunun özellikle idari görevlilerin ve bizim dışımızdaki parti temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda olması diplomatik açıdan son derece talihsiz ve kabul edilmezdir.

Biz, Türkiye’deki sorunların buraya ithal edilmesini de kabul etmiyoruz. Bizim yeterince sorunumuz vardır, bunlarla uğraşamayız. İnsanlar açıkla sınanırken bu tür konular üzerinden kendimizi ifade etme lüksüne de sahip değiliz…”

“Umudun öldürülmesine, toplumun öz saygısını yitirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, “Bu halk hep vardır, var olacaktır, kendini de yönetecektir” şeklinde konuştu.

