“Politikalarımız halktan takdir görmedi”

HP Başkanı Özersay: “Merkezde olan ve daha makul politikalar ortaya koyan HP halktan takdir görmedi. Ekonomik sorunlar yaşandığı, elektrik kesintileri ve tüp krizi olan dönemde UBP’nin aldığı oy oranı düşündürücüdür”



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik kesintileri, gaz kuyruklarının yaşandığı bir dönemde UBP’nin aldığı oy oranının düşündürücü olduğunu söyledi.

Buna rağmen, seçmenin kararına saygılı olduklarını belirten Özersay, seçime katılım oranının ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Özersay, bu nedenle daha örgütlü, kendi seçmenini sandığa taşıyabilen iki siyasi partinin UBP ve CTP’nin daha başarılı sonuçlar alabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi seçim sonuçlarında kutuplaşmanın da ortaya çıktığını dile getiren Özersay “İki kanada savrulan oylar, merkezde daha makul daha politikalarla ilgili seçmenden gerekli karşılığı görmedi” diyerek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan umutsuzluğun sandığa gidiş oranını etkilediğini yineledi.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Halkın İradesi bu yönde tecelli etti. Saygılıyız. Son parlamento seçimine göre katılım düştü. Örgütlü olan ve seçmenini sandığa taşıyan iki büyük parti seçimde başarı elde etti. Ekonomik sıkıntılardan dolayı umutsuzluk sandığa yansıdı. Cumhurbaşkanı seçiminden itibaren kutuplaşma ortaya çıktı. Merkezde olan ve daha makul politikalar ortaya koyan HP halktan takdir görmedi. Güzelyurt’tan milletvekili sayısının azaltılması milletvekili kazanmamıza neden oldu. Parti yetkili kurullarında seçimi değerlendireceğiz. Ekonomik sorunlar yaşandığı, elektrik kesintileri ve tüp krizi olan dönemde UBP’nin aldığı oy oranı düşündürücüdür. Sonuçlar belli olmaya başlayınca UBP ve CTP başkanlarını tebrik ettim.”

