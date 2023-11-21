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Pile’deki durum tehlikeli bir çıkmazda

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Pile’deki durum tehlikeli bir çıkmazda
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Pile bölgesindeki çalışmaların durdurulmasının iki hafta sonrasında, Pile’deki durumun tehlikeli bir çıkmazda olduğu ifade edildi.
“Pile’de Tehlikeli Çıkmaz” başlıklı haberinde, Pile bölgesindeki çalışmaların 6 Kasım’da durdurulduğunu anımsatan Alithia gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın bu hafta konuyla ilgili temaslarını sürdüreceğini yazdı.
BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique ise, dün Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada bölgedeki durumun aynı olduğunu ve bahsedecek yeni bir şey olmadığını ifade etti.
Bölgedeki durumun değişmediğini söyleyen Siddique, BM Barış Gücü askerlerinin bölgeyi izlediğini, Colin Stewart’ın da bu hafta temaslarını sürdüreceğini ekledi.
Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Colin Stewart’ın geçtiğimiz hafta boyunca olumlu gelişmeler olacağı ve Pile’deki çalışmaların yeniden başlayacağı konusunda sürekli güvenceler verdiğini yazdı.
Gazete Stewart’ın ortaya çıkan her türlü sorunun aşılacağı konusunda, kendinden emin göründüğünü de ekledi.
 
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