banner913
banner932
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
37 0
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
19 0
 
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
40 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
47 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
35 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
17 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
21 0
banner964

“Pile yolu tamamlanacak”

banner476

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Siyasi İşlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi ve Kıbrıs Türk tarafının Yiğitler-Pile yolunu tamamlama konusundaki kararlılığını dile getirdi

banner974
“Pile yolu tamamlanacak”
banner971
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Siyasi İşlerden sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede DiCarlo’ya Yiğitler-Pile yolu projesi hakkında bilgi veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının bu insani projeyi tamamlama konusundaki kararlılığını vurguladı.
Kıbrıs konusuna ilişkin olarak, 50 yıllık süreçte başarısızlığı tescillenen federasyon temelindeki görüşmelere yeniden başlamanın mümkün olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine doğru teşhis koyması gerektiğini, Kıbrıs Rum tarafının “devlet”, Kıbrıs Türk tarafının da “toplum” olarak muamele gördüğü sürece hiç bir çabanın sonuç vermeyeceğini söyledi.
Ertuğruloğlu, artık Ada’daki gerçeklere dayalı, tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü esas alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.
ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI JİLANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler yıllık Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü.
Türkevi’nde bulunan KKTC Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede Jilani, Pakistan devleti ve halkının dost ve kardeş Kıbrıs Türküne desteğinin süreceğini belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı’na verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Ertuğruloğlu, iki ülke arasında çeşitli konulardaki işbirliğini geliştirmeyi arzuladığımızı ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.