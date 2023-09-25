“Pile yolu tamamlanacak”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Siyasi İşlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi ve Kıbrıs Türk tarafının Yiğitler-Pile yolunu tamamlama konusundaki kararlılığını dile getirdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Siyasi İşlerden sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede DiCarlo’ya Yiğitler-Pile yolu projesi hakkında bilgi veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının bu insani projeyi tamamlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kıbrıs konusuna ilişkin olarak, 50 yıllık süreçte başarısızlığı tescillenen federasyon temelindeki görüşmelere yeniden başlamanın mümkün olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine doğru teşhis koyması gerektiğini, Kıbrıs Rum tarafının “devlet”, Kıbrıs Türk tarafının da “toplum” olarak muamele gördüğü sürece hiç bir çabanın sonuç vermeyeceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, artık Ada’daki gerçeklere dayalı, tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü esas alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.

ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI JİLANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler yıllık Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü.

Türkevi’nde bulunan KKTC Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede Jilani, Pakistan devleti ve halkının dost ve kardeş Kıbrıs Türküne desteğinin süreceğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı’na verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Ertuğruloğlu, iki ülke arasında çeşitli konulardaki işbirliğini geliştirmeyi arzuladığımızı ifade etti.

