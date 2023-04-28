Partiler Yarışa Hazırlanıyor

KKTC'de 25 Haziran’da ara seçime gidilecek. UBP’de Ali Başman, DP’de Serhan Aktunç aday. CTP, adayını haftaya duyuracak. TDP, eski yargıç Tacan Reynar'ı aday gösterecek. HP ise aday göstermeyecek

KKTC, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'dan boşalan milletvekili koltuğu için 25 Haziran 2023 tarihinde ara seçime gidecek.

Seçime iki aydan kısa bir süre kala siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı.

Şu ana kadar adaylarını kamuoyuna duyuran partiler Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Sol Hareket oldu.

HALKIN SESİ, adaylarını henüz netleştirmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TKP-TDP) ve Bağımsızlık Yolu yetkilileri ile görüşerek, son bilgileri aldı.

UBP'NİN ADAYI ALİ BAŞMAN

UBP, önceki gün aldığı kararla milletvekili adayını iş insanı Ali Başman olarak açıkladı.

DP'NİN ADAYI SERHAN AKTUNÇ OLDU

Adayını resmi olarak ilk duyuran parti olan DP, ise ara seçime Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile girme kararı aldı.

SOL HAREKET ABDULLAH KORKMAZHAN'I "BAĞIMSIZ" ADAY GÖSTERDİ

Sol Hareket Örgüt Meclisi, ara seçimde Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan'ın "bağımsız" milletvekili adayı olarak seçime girmesi yönünde karar üretti. YDP'DE 4 ADAY ADAYI VAR... ADAY PAZARTESİ AÇIKLANACAK Hükümet ortağı YDP’nin adayı ise pazartesi duyurulacak. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı önceki gün konuyla ilgili Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "4 aday üzerinde çalışmamızı yürüttük. Genel Sekreter gerekli çalışmaları yapıp bilgi verecek. En geç pazartesi adayımızı ilan etmiş olacağız. Biri hanım, diğer üçü partimizin önde gelen isimlerinden." açıklaması yaptı.

CTP ADAYINI HAFTAYA DUYURACAK

Partilerin üst organlarından seçim süreciyle ilgili ardı ardına açıklamalar yaparken CTP ise 25 Haziran seçimleriyle ilgili olarak sessizliğini koruyor. Adaylık süreciyle ilgili görüşüne başvurduğumuz CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, adaylarının en geç önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını kaydetti. Akansoy, aday adaylığı konusunda pek çok isim üzerinde durduklarını, henüz netleşen bir isim olmadığını vurguladı.

Asım Akansoy, 23 Ocak 2022 seçimlerinde Lefkoşa'dan aday olan ancak seçilemeyen Derviş Kemal Deniz, Muhittin Özsağlam gibi isimlerin aday adayları arasında yer alıp almadığı sorusuna ise "hassas bir konu" diyerek, yanıt vermedi, "Bu süreçte aslolan parti bütünlüğü ve birliğimizi koruyarak hareket etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

TDP'DE TACAN REYNAR ADAY

23 Ocak 2022 seçimlerinde baraja takılan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise eski yargıç Tacan Reynar'ı aday gösterecek.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Tacan Reynar ile ilgili spekülasyonları ise "gerçekçi" olarak yorumlayarak, adaylarının Tacan Reynar olacağını işaret etti. Diğer yandan TDP seçime, TDP-TKP birleşmesi sonrası TKP amblemi ile girecek.

BAĞIMSIZLIK YOLUNDA KARARI PM VERECEK

Görüştüğümüz bir diğer isim ise Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu oldu. Rahvancıo'ğlu, aday gösterip göstermeme ya da aday gösterilecekse kimin aday olacağı ile ilgili kararın bugün toplanacak Parti Meclisi'nde alınacağını kaydetti.

HP ADAY GÖSTERMEYECEK

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, seçimde herhangi bir aday göstermeyeceklerini bildirmişti.

SEÇİM NASIL GERÇEKLEŞECEK?

25 Haziran ara seçimi yasa gereği Lefkoşa bölgesinde değil ülke genelinde yapılacak ve tüm seçim bölgelerinde sandık kurulacak.

MECLIS'TE SANDALYE DAĞILIMI

23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde Meclis'e girecek 50 isim belirlenirken, UBP 24 vekille seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti. HP'de sine-i millet kararına uymayan Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, kararın yürütmesini mahkeme kararıyla durduran iki vekil, mahkeme sonuçlanmadan partilerinden istifa etmişti. Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararı ve iki vekilin bağımsız olması sonrası HP'nin Meclis'te temsiliyeti bulunmuyor. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde ise UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

