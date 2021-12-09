Partiler, adaylarını hafta sonu netleştiriyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aday belirleme süreçleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

UBP’DE KONTENJANLAR 11 ARALIK’TAN SONRA AÇIKLANACAK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde UBP listesinde olmak için 81 aday adayın yarışacağını bildirdi. Hasipoğlu, aday adaylarının profillerine bakıldığında genç ve kadınların yoğun ilgisinin gözlemlendiğini de ekledi.

Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, 11 Aralık Cumartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.

81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak. Kontenjan adaylar ise 11 Aralık’tan sonra açıklanacak.

CTP, SADECE LEFKOŞA VE İSKELE İLÇELERİ İÇİN ADAYLIK SEÇİMİ YAPACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefkoşa ve İskele ilçelerinde ön seçimle birlikte sıralama seçimi, diğer 4 ilçede ise sadece sıralama seçimi yapılacağını açıkladı.

Sorakın’dan alınan bilgiye göre, CTP’de 48 aday adayı ve 7 kontenjan adayı bulunuyor.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 09.30 – 20.00 saatleri arasında, adaylık başvurusu fazla olan Lefkoşa ve İskele ilçeleri için adaylık ve sıralama seçimi, diğer 4 ilçe için ise sadece sıralama seçimi yapacak.

CTP, Lefkoşa’da Genel Başkan dahil 3, Mağusa’da 2, Girne’de 1 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 7 kontenjan adaya yer verecek.

Parti, kontenjanların isim ve sıralarını daha sonra açıklayacak.

HP’DE ADAY SEÇİMİ VE SIRALAMASINI PARTİ MECLİSİ YAPACAK

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti

Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

DP’DE 87 BAŞVURU ARASINDAN ÖN ELEME YAPILDI

Demokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay, DP’ye adaylık için 87 kişinin başvuru yaptığını ancak bazı aday adaylarının parti kriterleri dikkate alınarak DP Seçim Komitesi’nce elendiğini de aktardı.

Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, dün aday adaylarının sırası için kura çekimini yapan DP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapılacak.

Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.

TDP’DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’de devam eden adaylık başvuruları yarın sona erecek.

TDP’de adaylık ve sıralama seçimi ise 12 Aralık Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Paradise Park’ta yapılacak. Parti, başvuru sayısı ve kontenjan adayları ile ilgili açıklamayı daha sonra yapacak.

YDP’DE ADAY ADAYI SAYISI 69’A DÜŞÜRÜLDÜ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, YDP Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılacak.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü. 10 tane de kontenjan adayına yer verecek YDP’de Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında… YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.