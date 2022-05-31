Özersay’ın istifası görüşülecek

HP Başkanı Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine ilişkin tezkere Meclis’te okundu. Başkanlık Divanı bugün Özersay'ın istifasını değerlendirecek. Baybars ve Rogers'ın istifası konusundaki belirsizlik ise sürüyor. Öte yandan Özersay, Baybars ile Rogers’ın parti meclisinde sine-i millet kararına ret oyu verdiğini doğruladı





Meclis Genel Kurulu dün ikinci girişiminde nisabı sağladı, 10:00’da başlaması gereken birleşim saat 12:00’de açıldı.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis’in bugünkü birleşimi oybirliği ile 3 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Meclis, ilk girişiminde nisap yetersizliği nedeniyle birleşimi açamadı, verilen 15 dakikalık ara, yaklaşık bir saati buldu, ikinci nisap yoklamasının ardından Meclis oturumu başladı.

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın Meclis’ten çekilme istemi Genel Kurul gündemine geldi. Özersay’ın istemi Genel Kurul’da okundu.

Başkanlık Divanı bugün Özersay'ın istifasını değerlendirecek. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkanlık Divanı’nın bugün 09.30’da toplanacağını ve Özersay’ın da katılacağı toplantıda bu konuya yönelik çalışma yapılacağını belirtti.

BAYBARS VE ROGERS'TAN HALA SES YOK

Öte yandan HP'nin diğer iki milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ın istifası konusundaki belirsizlik ise sürüyor. İki vekilin istifa etme kararına olumsuz baktığı ve parti içinde bu konuda derin ayrılıklar bulunduğu iddia edilmişti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz cuma günü katıldığı bir yayına, konuyla ilgili olarak, partide farklı görüşler de olmasına rağmen birlikte hareket edeceklerini ifade etmiş, "Nihayetinde bir parti meclisi kararı vardır, bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

BAYBARS VE ROGERS, SİNE-İ MİLLETE RET OYU VERDİ

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partinin diğer milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’ın parti meclisinde sine-i millet kararına ret oyu verdiğini doğrulayarak, “İki milletvekili sine-i millet oylamasında başka bir seçeneğin daha doğru olduğunu düşünerek, parti meclisinde benden farklı oy kullandılar” dedi.

Bunun doğal olduğunu, HP’de demokrasi olduğunu, partide her karara hemen herkesin parmak kaldırmadığını belirten Özersay, “Buna saygı duyuyorum” diye konuştu.

Özersay, 3 HP milletvekilinin geçen hafta mecliste olmadığını, bugün de meclise gitmediğini anımsatarak, ilk adımı kendisinin atıp istifa ettiğini, devamının geleceğini düşündüğünü vurguladı.

