Özersay’ın istifası 6 Haziran’da oylanacak

HP Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemi, 6 Haziran’da yapılacak Meclis toplantısında görüşülerek oylanacak



Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, dün yaptığı olduğu toplantıda Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın 26 Mayıs 2022 tarihinde Meclis Başkanlığına sunduğu “milletvekilliğinden çekilme istemini” görüştü.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Sayın Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılması ile birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile İçtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Sayın Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verilmiştir” denildi.

Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemi, 6 Haziran 2022’de yapılacak Genel Kurul Birleşiminde görüşülerek oylanacak.

İçtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak.

AYŞEGÜL BAYBARS VE JALE REFİK ROGERS SESSİZ

3 milletvekili bulunan Halkın Partisi Parti Meclisi vekillerinin Meclis'ten istifa etmesi kararını vermişti. Özersay dışındaki vekiller Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ın istifa kararına sıcak bakmadıkları iddia edilmişti. Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers bu süreçte sessiz kalmıştı.



